Niño Árbol, listo para el Festival Akamba

El músico y DJ jalisciense, Kevin Martínez, mejor conocido como Niño Árbol, ya está más que listo para llenar de beats el Festival Akamba que se realizará el próximo 12 de mayo en los campos de agave de Tequila de José Cuervo Tradicional. Aunque aún no se revelan los honorarios, el también bateristas adelantó que le tocó en un buen momento de la fiesta donde espera que todos se la pasen de lo mejor, destaca en entrevista que apenas va a preparar el set que ofrecerá en la primera edición de este evento.

“Se me hace padre que vayan a hacer este festival en un lugar como en Tequila, vivo en Guadalajara pero malamente nunca he ido a Tequila. Entonces, se me hace chido que combinen estos espacios con la música electrónica. Está muy bien que haya la iniciativa de llevar un festival a un municipio cercano de la ciudad, sé que es un lugar muy padre y con mucho potencial, tengo muchas ganas de visitar y de conocer”.

“Lo que quiero hacer para esta presentación, es captar a todo tipo de público, porque en este festival van diferentes audiencias. Tengo un plan de sesiones para presentar. En esta ocasión voy a tocar como DJ y me voy a poner al mood del festival”.

En pleno desarrollo

Niño Árbol tiene siete años de experiencia en la música electrónica, antes había formado parte de otros proyectos de rock. Y aunque nació en Guadalajara, ha vivido la mayor parte de su vida en Tepic, Nayarit y también Puerto Vallarta, por lo que se siente más cora que tapatío. De igual manera, también se ha desarrollado como músico en la Ciudad de México.

“Yo toco la batería desde hace como ocho años, desde muy niño tocaba algún instrumento pero no me había profesionalizado, siempre fue de juego. Pero la batería me llevó a hacer otro tipo de música, tenía mi banda, pero también me gustaba la onda de la electrónica y son dos mundos muy diferentes. En Tepic hace siete años no había escena electrónica y se me dificultaba mucho hacer algo profesional y llegué a Guadalajara en busca de eso y en Ciudad de México me fue muy bien y poco a poco comencé a hacer mi carrera”.

Niño Árbol estará de gira en verano por Europa —cerca de dos meses— recorriendo países como, Italia, Alemania, España, Suiza, tal vez Francia y llegará hasta Rusia, coincidirá con el Mundial y espera encontrarse con la afición mexicana, aunque no es asiduo al futbol, le emocionan eventos como estos. También está promocionando su nuevo sencillo “Umbral”. Para la gente que quiera escuchar su propuesta musical, pueden hacerlo a través de plataformas como Spotify, Soundcloud o Apple Music, entre otros.

De dónde viene su nombre artístico

El nombre de Niño Árbol viene de una anécdota curiosa, una de sus tías contó un cuento de un niño que había nacido del suelo, en esa época Kevin tenía el cabello muy largo y tenía cara de niño y de “carrilla” su familia lo comenzó a llamar así.

Además cuando ya estaba desarrollándose en la música, necesitaba un nombre que se quedara de inmediato en la memoria y este mote le vino como anillo al dedo. “El trabajo del DJ es prender la fiesta porque sí, tienes que saber cómo llevar el set”.