Ninel Conde se defiende de críticas sobre su rostro

La cantante mexicana Ninel Conde, quien en los últimos días ha sido criticada por la apariencia de su rostro, aclaró que no se ha realizado nada.

"Estoy bien, no tengo nada.”

Explicó que lució distinta en el vídeo que subió en fecha reciente debido a una luz inadecuada y a que le inyectaron un medicamento con cortisona que le hinchó la cara. De ahí que varios cibernautas la compararon con la vedette Lyn May.

"Estoy bien, no tengo nada. Me pidieron un vídeo para avisar que iba a estar en un programa y yo lo grabé en el baño de mi casa, de abajo para arriba, con una luz que no es para grabar. Pero jamás me imaginé que iban a estar buscándole el arroz negro a la sopa", expuso.

A través de un audiovisual, el llamado "Bombón Asesino" precisó que además se había sometido a un tratamiento médico porque tenía la espalda lastimada desde que fue a esquiar.

"El primer día me caí, me lastimé la rodilla y la espalda baja, la cual no me dejó de doler hasta hace seis o siete días, gracias a Dios. Me estuve inyectando una cosa que se llama Diprospan, que tiene cortisona, retiene líquidos y te hinchas".

La también actriz lamentó que los "haters" ocupen su tiempo para atacarla. "Y si me hubiera hecho qué, es mi cara. Algún día, si yo quiero, me voy a hacer porque es mi cuerpo, es mi cara y es lo que a mí se me da la gana", concluyó.

