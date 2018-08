Netflix y sus estrenos para septiembre de 2018

Nadie sabe cómo le hizo agosto, pero en un abrir y cerrar de ojos ya casi se acaba. Pero bueno, ahí viene septiembre y los estrenos que ya tiene en puerta Netflix para este mes patrio. Así que a preparar las palomitas, golosinas, refrescos y ropa cómoda para otros 30 días de maratones, porque esto es lo que te espera:

Tan rápido como se fue agosto, a esa velocidad llegan las temporadas de "Las Chicas del Cable", la producción original de Netflix en España que está rompiendo las pantallas. Este 7 de septiembre Blanca Suárez, Yon González y compañía regresan con la tercera temporada repleta de drama, negocios y amor.

Si hubo una serie que dividió opiniones desde su lanzamiento, fue "Ingobernable". Pues a pesar de las críticas por la presencia de Kate del Castillo y sus supuestos nexos con el narco, la temporada dos de esta polémica serie se estrena el 14 de septiembre y promete seguir con la misma intensidad con la que terminó su temporada de debut.

Emma Stone y Jonah Hill juntan su talento en la nueva entrega original de este servicio de streaming, Maniac, una miniserie que desde el lanzamiento de su trailer ya sorprendió a bastantes y los expertos ya han adelantado que puede ser la nueva joya de la corona. Ironía, comedia negra y paranoia de la mano de un gran elenco.

"Made In México" será el primer reality que Netflix produce para México, este show llega el 28 de septiembre y pretende mostrar las supuestas imperfecciones en la vida de nueve miembros de la alta sociedad mexicana. ¿Keeping Up With The Kardashians versión mexa? Entre el elenco destaca la presencia de la conductora y modelo Shanik Aspe y el famoso empresario Pepe Díaz, conocido por ya haber participado en el popular reality "La Isla".

Para el público infantil llegan al menú de Netflix dos de las películas más aclamadas del último lustro: la multipremiada "Intensa-Mente" que se estrena el primer día de septiembre y "Hotel Transilvania 2" el último día de del mes.

Y como en Netflix no solo son series, también nos trae una gran variedad de películas, entre sus producciones originales destacan "En Carne Propia: Los Últimos Días de Stefano Cucchi" y el thriller "Hold The Dark". También vendrá "Ant-Man" y "12 Horas Para Sobrevivir: El Año de la Elección", dos de las más esperadas por la fanaticada.

Estos son los estrenos más destacados que aparecerán en Netflix durante todo el mes, porque el maratón y el chill no descansan.

JB