El pasado 21 de septiembre se estrenó en Netflix la serie “Dahmer”, historia protagonizada por el actor Evan Peters que cuenta la vida y los crímenes que cometió el asesino serial Jeffrey Dahmer. Entre 1978 y 1991, este hombre acabó brutalmente con la vida de 16 personas. La producción es de Ryan Murphy e Ian Brennan.

Según lo comparte Netflix, «Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer» muestra estos inconcebibles crímenes y se centra en las víctimas, las comunidades afectadas por un racismo sistémico y las fallas institucionales que permitieron que uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos pudiera seguir con su ola de asesinatos con total impunidad durante más de una década.

La producción ha resaltado que la serie no glorifica al asesino, sino que le da la voz a las víctimas, sin embargo, el público tienes sus dudas, pues consideran que sí se percibe una intención de hacer ver como un ídolo a un ser sanguinario, o que al menos así lo están entendiendo muchos espectadores que se han interesado en la vida de este personaje que hasta lo pueden calificar como un “rockstar”.

Algunos familiares de varias de las víctimas han mostrado su inconformidad con este proyecto, como Rita Isbell, hermana de Errol Lindsey, víctima de Dahmer, pues considera que Netflix ha sido negligente, resaltó que no fue contactada para conocer su opinión, pero sí es recreada en el capítulo que aborda la muerte de su hermano. “Es triste que estén haciendo dinero de esta tragedia. Es pura avaricia. El episodio conmigo fue la única parte que vi. No he visto la serie completa. No necesito verla. La viví. Sé exactamente qué ocurrió”, difunden medios digitales.

El público incluso ha ido más allá y ahora quiere cancelar a Katy Perry por incluir el nombre de este asesino en su canción del 2013, “Dark Horse” que menciona en una estrofa: “Ella te come el corazón como Jeffrey Dahmer”.

Además de Evan Peters, en el elenco participan Richard Jenkins como Lionel Dahmer, Molly Ringwald como Shari Dahmer, Michael Learned como Catherine Dahmer y Niecy Nash como Glenda Cleveland, además de otras estrellas invitadas.

Durante su estreno en la plataforma, historia de Jeffrey Dahmer debutó en lo más alto de la lista de televisión de habla inglesa con 196.2 millones de horas vistas, lo que lo convierte en el título más visto de esta semana. Creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, la miniserie dramática estuvo en el Top 10 en 92 países.

Pero Netflix aguarda otro contenido sobre el asesino serial, listo para estrenarse el 7 de octubre, se trata de la miniserie de tres episodios: “Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer”.

¿De qué va el documental?

“Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer” relata que cuando la policía de Milwaukee ingresó al departamento de este hombre de 31 años en julio de 1991, descubrió el espeluznante museo personal de un asesino en serie: un congelador lleno de cabezas, cráneos, huesos y otros restos humanos en diversos estados de descomposición y exhibición.

Dahmer pronto confesó haber cometido 16 asesinatos en Wisconsin en los últimos cuatro años y uno en Ohio en 1978, además de actos inimaginables de necrofilia y canibalismo. El descubrimiento conmocionó a la nación y dejó atónita a su comunidad, que no concibía la idea de que un asesino tan depravado hubiera actuado desde su ciudad por tanto tiempo.

¿Cómo pudo Dahmer, sentenciado previamente por agredir sexualmente a un menor en 1988, evitar las sospechas y el seguimiento de la policía mientras buscaba a sus víctimas en el ambiente gay de Milwaukee, muchas de ellas personas de color?

Este documental de tres partes es el tercero en la serie del director Joe Berlinger («Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy»; «Conversaciones con asesinos: Las cintas de John Wayne Gacy») y presenta entrevistas en audio nunca antes escuchadas entre Dahmer y su equipo de defensa, en una exploración profunda de una mente perturbada que busca responder preguntas aún abiertas sobre la responsabilidad de la policía desde una perspectiva moderna.

MF