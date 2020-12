Netflix “revive” a la reina del Tex-Mex: Selena

La voz y el baile de Selena hoy vuelven a la pantalla, ahora con la serie producida por Netflix y estelarizada por Christian Serratos. Con la historia de su vida dividida en dos temporadas, la primera entrega consta de diez episodios en los que vemos el nacimiento de la estrella: una niña pequeña cuyo padre, Abraham Quintanilla, descubre su dulce voz, para después montar una agrupación musical familiar. AB y Suzette Quintanilla, sus hermanos, además de Marcela, la madre, son el núcleo donde se empieza a forjar la historia de Selena.

En entrevista con esta casa editorial, Christian Serratos, actriz mexicoamericana, platicó desde su hogar sobre su participación en “Selena: la serie”: “Me empecé a preparar viéndola y aprendiendo de ella, lo más que pude de videos: hablando español e inglés, cómo cantaba. Confié en basarme en ella, en nada más. La primera temporada es ella como niña, su crecimiento, tratando de descubrir quién quería ser como artista. Hay menos material sobre esos momentos, tuve que poner mucha atención a los detalles a ese material. Por suerte su familia está en el proyecto y tuvimos acceso a muchos videos que de otra manera no hubieran estado disponibles”.

A diferencia de la película de finales de los noventa, una serie se presta para explorar más al personaje en su desarrollo personal: “Desde un punto más temprano en su vida tenemos más tiempo de contar sobre esta mujer. Creo que es importante mostrar todo el trabajo duro y la perseverancia que hubo antes de la leyenda”.

Para la actriz nacida en 1990, encarnar a un personaje emblemático de la cultura mexicana en Estados Unidos es importante: “Me enorgullece, la he admirado toda mi vida. Tener esta oportunidad no parecía real, todavía no. Tengo mucho respeto por el poder y presencia que tuvo en el escenario, quise emular eso mucho. Sé que es importante para los fans. Bailar y cantar en español fue un honor, me dio la oportunidad de perfeccionar el español, y de aprender otros estilos. Su presencia en el escenario cambió, no siempre se presentó como la vemos en sus años de más fama, con mucha influencia del flamenco. Será divertida la primera temporada, verán cómo se creó a sí misma, cómo ella experimentó siendo una joven”.

Estas características de Selena la convierten en un referente: “Su historia puede vincularse con mucha gente: para mujeres que buscan la igualdad, para mujeres latinas, porque es una historia poderosa con la que muchas nos podemos relacionar. No nos cuentan historias de mujeres poderosas latinas y mexicanas”.

Presentarla desde el seno familiar brinda la posibilidad de mostrar a una Selena desde diferentes ángulos, no solo como la reina del Tex-Mex: “Era muy compleja, muy fuerte y poderosa, al mismo tiempo era muy humilde y agradecida, era divertida y estaba en familia. Cuando se interpreta a alguien tan conocido hay que retratar todos esos aspectos. Su espíritu es lo más bello de ella, quise emularlo lo mejor posible”.

Serratos recalcó que parte de su esencia fue mostrarse tal cual era: “Selena se convirtió en un icono porque asumió ambas culturas, como mucha gente. Lo hizo con mucha gracia y fuerza. No tenía un español perfecto, pero lo hizo, de manera honesta y con carisma. Se esforzó mucho, creo que eso se vio y la gente lo respetó y admiró, podemos vincularnos. Yo soy mexicoamericana, mis abuelos vinieron de México, mi español no es perfecto: al ver a Selena puedo identificarme. Creo que por eso es tan querida por muchos”.

De ese entorno familiar que se aprecia en la serie, Christian resaltó que son momentos “muy bellos, es en lo que se centra esta primera temporada, cómo se descubre como adulta y como artista. Son sus momentos más honestos, era una chica de familia: amaba a su familia, trabajaba con ellos, salía de gira y cumplía su sueño. También me gusta su historia de amor, creo que los fans enloquecerán con el trabajo que hizo Jesse Posey como Chris Pérez”, finalizó.