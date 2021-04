La plataforma Netflix estrenó hoy el tráiler de su nueva serie sobre superhéroes, "El legado de Júpiter", la primera temporada de ocho episodios se estrena el próximo 7 de mayo y tiene como protagonistas a Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Ian Quinlan y Matt Lanter.

La primera generación de superhéroes ha velado por la humanidad durante un siglo. Ya es hora de que sus hijos tomen la posta para continuar con el legado. Ante semejante honor, la nueva camada debe dejarlo todo (y más) por mantener los nombres de sus padres en alto y cumplir con sus duras exigencias.

La serie está basada en las novelas gráficas de Mark Millar y Frank Quitely, "El legado de Júpiter" el cual es un drama épico que muestra las complicaciones de la familia, el poder y la lealtad a lo largo de varias décadas. La producción ejecutiva es de Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton y Sang Kyu Kim.

Josh Duhamel es "Sheldon", alias "Utopian"

Es el héroe más grande del mundo y el líder histórico de "La Unión de Justicia", la organización formada por los seis superhéroes originales y más poderosos después de que obtuvieron sus poderes en la década de 1930.

"Sheldon" insiste en que los superhéroes de "The Union" acaten un sistema de controles y contrapesos llamado "El Código" donde los héroes solo usan sus poderes al servicio de los demás, no gobiernan y nunca matan. Pero los tiempos han cambiado en los últimos 90 años, y él no entiende el mundo en el que ahora se vive ni cómo se desarrolla su propia familia.

