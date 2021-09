Netflix enciende la candela con “Jugando con fuego latino”

Llevar al límite las emociones personales es la propuesta de “Jugando con fuego latino”, reality show original de Netflix, que tras el éxito de su primera temporada en Estados Unidos, ahora aterriza en México para poner a prueba a una decena de solteros y solteras -de México, Argentina, Colombia y España-, quienes tendrán que controlar sus instintos para ser los ganadores de un jugoso premio de 100 mil dólares.

Para ganar esta cantidad, en el reality hay una regla clave: los concursantes no podrán tener ningún encuentro íntimo, pues esto implicaría descuentos y multas; además, las reglas y el dinero serán custodiados por la vigilante ‘Lana’: la actriz mexicana, Itatí Cantoral, quien será la encargada de ponerles a los concursantes diversas dinámicas. “Jugando con fuego latino” tendrá su estreno, hoy 15 de septiembre; e iniciará con el lanzamiento de sus tres primeros episodios. Cada semana publicarán más.

Carolina, Israel, Joel y Davdian son cuatro de los protagonistas mexicanos de este nuevo reality, quienes charlaron con EL INFORMADOR sobre este concepto tan picante como reflexivo: “Íbamos con una idea errónea y muy distinta a la fiesta, alcohol y besos; estando ahí todo cambió”, detalló Carolina con un toque de humor al celebrar que este tipo de propuestas permiten que las mujeres expresen libremente sobre sus deseos y gustos sin prejuicios de por medio.

“Cuando nos cambiaron las reglas, vimos que no son una vacaciones, nos cayó el balde de agua helada, pero la verdad fue algo muy padre, porque se quita todo lo superficial, lo banal, nos dan la oportunidad de demostrar que tenemos sentimientos, que somos personas que amamos, sentimos, nos ayuda a superarnos (…) creo que estamos en tiempos de ser libres de nuestras propias decisiones y expresarnos cómo se nos dé la gana”.

Israel destacó las sorpresas que “Jugando con fuego latino” pondrá en cada capítulo, pues además de los retos que los llevarán a la tentación, también tendrán momentos emotivos en los que cada participante tendrá la oportunidad de mostrar lo mejor de sí reflexionando sobre sus decisiones y sus virtudes con los demás.

“Esa experiencia, para mí, como desarrollo personal, me ayudó muchísimo, porque no te quieres hacer el machito, te vuelves más sensible, sacas muchos problemas, desahogarse y llorar está súper bien, ahí conocí realmente a los participantes”, agregó.

Apuestan por la sensibilidad

Además de considerar que “Jugando con fuego latino” marca una nueva forma de hablar de la sexualidad y la fiesta desde un sentido innovador y retador, Joel y Davdian hacen hincapié en los valores que este programa de Netflix tiene, pues a través de las experiencias de los participantes se abordan temáticas actuales para erradicar conductas y prácticas machistas, pues hay episodios en los que los protagonistas se adentran a talleres emocionales para descubrir sus miedos y mejorar sus fortalezas de sociabilización.

“Lo que me gustó mucho, es que podemos romper ese tabú del machismo, que a veces como hombres ves a hombres fuertes, que te sientes intimidado, aquí hay una moraleja muy grande sobre esa tabú del machismo, que se tiene que romper: puedes abrazar a alguien, ver a otro hombre a los ojos y decirle sus virtudes, sus defectos… Es otra moraleja y otra razón del por qué tienen que ver este programa”, puntualizó Davdian al coincidir con Joel sobre el impacto que este programa tendrá en la forma cómo se relaciona la gente.

“Me encantó, creo que de todo esto que pasará en este show, sí vamos a dejarle una espinita a cada persona, dar a entender que no solamente es que conozca a alguien y tengas sexo, porque también puedes involucrar sentimientos, conocer a la persona más a fondo… Esto me dejó mucho”, finalizó.

MQ