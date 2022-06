Netflix: Stranger Things 4 Vol 2 será una "carnicería"

La segunda parte de la cuarta temporada de “Stranger Things” tendrá muertes, y no sólo eso, será una total “carnicería”, según reveló Joseph Quinn (“Eddie”).

A través de The Guardian, Quinn contó algunos detalles de cómo será la conclusión de la penúltima temporada de “Stranger Things”, afirmando que habrá una escena “guitarrística”, dentro de la ambiciosa y asombrosa producción.

“Todas las semillas que se han plantado dan fruto y es sólo una carnicería”, dijo.

Sobre si aparecerá o no en la quinta temporada, Joseph Quinn dijo que estaría “furioso si no me traen de regreso. Me encantaría, si me aceptan”.

La segunda parte de “Stranger Things 4” estará disponible en Netflix el próximo 1 de julio con dos episodios que, en total, sumarían casi 4 horas de duración.}

AC