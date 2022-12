Esta semana llegó a Netflix la comedia familiar mexicana “Reviviendo la Navidad”, historia protagonizada por Mauricio Ochmann, Ana Brenda Contreras, Manu Nna y María Rojo, entre otros actores; la dirección es de Mark Alazraki. A propósito de este lanzamiento, Mauricio conversa en entrevista con EL INFORMADOR cómo esta celebración es distinta ahora que vive la paternidad con sus hijas Lorenza de 18 años y la pequeña Kailani.

Y es que en la película Mauricio interpreta a “Chuy”, un padre de familia que cumple años los 24 de diciembre, así que regularmente nadie se acuerda de su fecha de nacimiento por pensar en los preparativos de la cena de Nochebuena, esta situación hace que “Chuy” se vaya amargando al paso del tiempo, al grado de que la relación con su familia se fragmenta. Al ser encantado, por una “Diva Madrina” (Manu Nna), el malhumorado “Chuy” se da cuenta de que está condenado a repetir el día de Navidad una y otra vez hasta que aprenda una lección.

En ese sentido, Mauricio comparte que así como “Chuy”, la Navidad no le era tan relevante, hasta que se convirtió en padre, pues anteriormente tenía otra historia de vida: “Las dinámicas que yo vivía dentro de la familia que me tocó (pues) de repente sentía que no pertenecía, no me gustaba, veía y sentía que había mucha hipocresía, mucha falsedad, mucho ‘encajosismo’ y ‘parasitismo’ como lo dice ‘Chuy’ mi personaje en la película”, expresa.

“Como que yo decía, ‘mucho amor, mucha paz… y pura mentira, porque el resto del año pura pelea’, así que no le veía el sentido de la familia feliz cuando no era cierto. Esto me generó a mí un cierto rechazo, con el tiempo me fui desencantando y desilusionando, pero cuando nace mi primera hija, Lorenza, que ahora ya tiene 18 años, empecé a rescatarme, a rescatar a mi niño (interior) y todos esos años en los que perdí el gustito (por la Navidad), porque al tener que crear la magia navideña para mi hija, de repente cobró otro sentido, y ahora con la chiquita Kailani, la hermana mayor me ayuda, todo ha sido como muy bonito… decorar la casa, armar el trenecito y el arbolito. Yo obviamente soy como un niño chiquito en estas épocas, me encanta la nostalgia, la sensibilización y todo el rollo”.

Expresa que la película “Reviviendo la Navidad” justamente destaca valorar lo que se tiene, “y Navidad es un buen pretexto para (recordarlo), porque hoy estamos, pero mañana no sabemos. Entonces, hay que disfrutarnos”.

Confiesa que estas fiestas serán muy especiales. “Cada Navidad es distinta, en mi caso, mi familia es no tradicional”, recuerda, así que con sus hijas y las mamás de ellas le ha tocado forjar una unión especial donde se ponen de acuerdo en dónde, cuándo y cómo van a celebrar, “repartir los tiempos, organizarnos bien… pero esta Navidad me va a tocar pasar unos días con Lorenza y otros días con Kai, luego vamos a poder estar los tres juntos, ahí estaremos ‘campechaneando’ y estaremos en México en esta ocasión”, finaliza.

