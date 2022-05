Netflix: ¡Que no se te pase! Estas son las series y películas más vistas del fin de semana

Netflix es una de las plataformas más usadas en México por la diversidad de series y películas que se estrenan cada semana y, quizá, aún has podido ver todas aquellas que se volvieron populares este fin de semana.

Por ello, aquí te compartimos cuáles han sido las series y películas más vistas este fin de semana en Netflix.

Bienvenidos a Edén Incompatibles 2 Sonic: La película Pálpito Yo soy Betty, la fea Cuarentones MIB Internacional Las inclemencias del amor Déjate llevar El sonido de la magia

De acuerdo con cifras de Netflix, una de las producciones más vistas de la plataforma en las últimas semanas es “365 Days: This Day” con más 75 mil millones de horas reproducidas. Entre otros títulos están “Silverton Siege”, “The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes” y “The Adam Project”.

