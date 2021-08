La plataforma Netflix estrenó la primera temporada de “En la cocina con Paris Hilton”, proyecto encabezado y protagonizado por la famosa socialité y cantante, en el que muestra su gusto por la cocina tras el éxito que su video en YouTube “Cooking With Paris” ha tenido sumando más de cinco millones de reproducciones.

"Me llevó a descubrir mi amor por la cocina"

Esta primera temporada impulsada por Netflix se integra por seis episodios, en los que la audiencia podrá acompañar a Paris Hilton mientras prepara todo tipo de recetas, desde papas fritas de McDonald’s veganas hasta cannoli, además de tener como con invitadas especiales a Kim Kardashian West, Demi Lovato y Saweetie, entre otras.

Tras colocarse como uno de los estrenos más buscados en la plataforma, Netflix recuerda cuáles fueron los detonantes que han acercado a Paris Hilton a la cocina y su proceso de aprendizaje para recrear recetas populares y familiares, además de fungir como productora ejecutiva de la serie.

Esto contesta Paris Hilton:

¿Cómo comenzó tu amor por la cocina?

PH: “Mis primeros recuerdos de niña son estar sentada en la cocina con mi mamá durante las vacaciones y cocinar con ella. Siempre me ha gustado la comida, y mi naturaleza siempre creativa me llevó a descubrir mi amor por la cocina”.

¿Cómo nació la serie ‘En la cocina con Paris Hilton’?

PH: “Todo comenzó con el video de la lasaña que publiqué en YouTube durante la cuarentena y que se volvió viral. Se trató solo de un video divertido que grabé en mi casa durante la cuarentena y no me lo tomé demasiado en serio; jamás imaginé que se haría tan popular. Empecé a recibir llamadas para hacer la serie, y el resto es historia”.

¿Crees que tus habilidades culinarias mejoraron a lo largo de la serie?

PH: “Definitivamente. Aprendí a cocinar tantas cosas que nunca antes había preparado. Fue muy divertido aprender todas esas nuevas habilidades, probar recetas y pasar buenos momentos con mis amigas”.

¿Cuál dirías que fue tu platillo más exitoso?

PH: “Todas las recetas que elegimos fueron muy deliciosas. Creo que una de mis favoritas fue la frittata que preparé con Kim. Desde entonces la he preparado varias veces para mi prometido. Es la comida perfecta para el brunch los fines de semana cuando nos quedamos en casa”.

¿Cómo fue reunirte en la cocina con Kim y solo conversar y preparar el desayuno?

PH: “Fue muy divertido reunirnos y probar esta nueva receta que nunca habíamos cocinado antes. Hemos sido amigas desde niñas, así que fue genial encontrar tiempo para pasar el rato, conversar y preparar juntas este increíble platillo”.

¿Cómo fue trabajar como productora ejecutiva de la serie?

PH: “Me encanta estar frente a la cámara, pero estar detrás de escena para esta serie fue muy especial. Disfruté trabajar con todo el equipo, proponer diferentes ideas y ser muy creativa. Todo el proceso fue excelente de principio a fin, y ya quiero que todos vean el producto final”.

Después del tono tan conmovedor y revelador de tu documental, ¿se sintió bien volver a este estilo más alegre?

PH: “Sí, así fue. Tengo muchas historias importantes que quiero contar, pero también me encanta divertirme, hacer reír a la gente y no tomarme demasiado en serio. En el futuro, voy a producir series tanto serias como relajadas, porque creo que la dualidad es importante para mí, para mis fans y para el público que las verá.

¿Sientes que a lo largo de los años la gente ha comprendido mejor la diferencia entre el lado humorístico de tu personalidad y la persona más tímida y con los pies sobre la tierra que eres en realidad?

PH: “Sí. Creo que mis fans que han crecido conmigo definitivamente entienden mis diferentes facetas, sobre todo desde el documental, y pueden apreciarlas. Pero hay personas que no me siguen tan de cerca y que quizás no lo entiendan. Uno de mis objetivos ahora es abrirme más y mostrar mi lado más auténtico. Es difícil hacerlo porque soy muy cautelosa y una persona tímida, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo”.

