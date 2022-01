Netflix: ¿Qué dicen los científicos acerca de "No mires arriba"?

"No mires arriba" ("Don't Look Up") es el título de uno de los estrenos más recientes en Netflix, en él se nos muestra la historia de dos astrónomos de la Universidad Estatal de Michigan (UM, por sus siglas en inglés) que descubren que el planeta está en la trayectoria de un cometa, sin embargo la población no toma en serio el tema.

Este filme es una sátira sobre la incapacidad de la sociedad para enfrentar el cambio climático y las consecuencias de no poder tomar acciones eficientes como sociedad.

La idea que sugiere la película ha sido respaldado por diversos expertos en diferentes áreas y que han opinado sobre el porqué la sociedad no ha generado actos relevantes contra la crisis que vivimos y que nadie parece ver.

Netflix: ¿Qué dicen expertos ante “No mires arriba”?

El profesor de ciencias e ingeniería del clima y el espacio en la UM, Jeremy Bassis ha destinado gran medida de su investigación a explicar la desintegración de las capas de hielo.

"No mires arriba es una metáfora del clima actual y la falta de acción colectiva, existe exasperación absoluta por no escuchar a los científicos, en última instancia no somos actores" dijo Bassis.

"No tenemos que esperar a acuerdos nacionales o internacionales, es posible trabajar con las comunidades y desarrollar ideas de mitigación para evitar, en parte, efectos del cambio climático. No se necesita esperar el actuar en conjunto a nivel mundial, la mayoría de las acciones se producen a escala local, siendo los científicos responsables de la implementación de ideas" agregó Bassis.

Por otro lado, Julia Cole, científica paleoambiental y profesora en el Departamento de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente de la UM dijo que "En No Mires Arriba", incluso un apocalipsis mundial inminente, no es suficiente para superar los intereses políticos, de los medios de comunicación y la codicia a corto plazo".

Cole continuó; "Al final, el planeta pierde, sin embargo a diferencia del filme, con el cambio climático aún queda esperanza y lo mejor es que sabemos la manera de solucionar el problema. Los desastres climáticos ocurridos durante 2021 dejaron ver la realidad del problema ambiental, ya es tiempo de tomar en serio eliminar los combustibles fósiles".

Trish Koman, una investigadora de la salud ambiental en la Escuela de Salud Pública en la UM, compartió sus pensamientos ante la carencia de acciones importantes para hacer frente al cambio climático, la investigadora ha realizado diferentes estudios encaminados a la mapear la exposición al humo de incendios forestales de california y consecuencia en Michigan.

#DontLookUp “Analogía de la cultura moderna y la incapacidad de escuchar la verdad científica…” L. DiCaprio.



— Juan Antonio Terrazas (@TerrazasJuarez) January 2, 2022

"En 2021, hubo más de 18 desastres medioambientales en Estados Unidos por un total de 1 mil millones de dólares cada uno, generando impactos negativos en salud, especialmente en niños y ancianos. Es necesario tomar acciones para cambiar el rumbo del planeta y no quedarnos a esperar soluciones políticas que solo prolongan la problemática como en la película".

Similar a lo que ocurre en “No mires arriba”, la solución a la problemática se ha complicado cada vez más, pues estamos ignorando las nuevas tecnologías limpias.

Según expertos, aún estamos a tiempo de frenar el cambio climático siempre y cuando empecemos a usar energías verdes pero no parece que estemos cerca de implementarlas globalmente.

