Los tacos son uno de los pilares de la comida nacional. No obstante, entre su larga variedad de posibilidades gastronómicas, hay unos cuantos que es mejor no consumir muy seguido por cuestiones de salud.

Contrario a lo que muchos piensan, el problema no está en las tortillas, sino en las grasas saturadas, calorías, sodio y carbohidratos refinados. Según Grok, la Inteligencia Artificial de X, los tacos que hay que evitar consumir con frecuencia son los siguientes.

Tacos dorados o flautas

Por qué son menos saludables: Se fríen en aceite, lo que aumenta significativamente las grasas trans y calorías. Por ejemplo, un taco dorado de carne o pollo puede tener entre 200-300 calorías por unidad, con un alto contenido de grasa.

Impacto en la salud: El consumo regular de alimentos fritos puede elevar el colesterol LDL, aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y contribuir al aumento de peso.

Tacos de carnitas o chicharrón

Por qué son menos saludables: Las carnitas se cocinan en manteca, lo que las hace ricas en grasas saturadas. Un taco de carnitas puede contener hasta 15-20 g de grasa por porción. El chicharrón, al ser piel de cerdo frita, es aún más calórico y graso.

Impacto en la salud: Pueden contribuir a problemas cardiovasculares y obesidad si se consumen frecuentemente, especialmente si se combinan con salsas cremosas o queso.

Tacos al pastor (con exceso de grasa)

Por qué son menos saludables: Aunque deliciosos, los tacos al pastor suelen incluir cortes de cerdo con alto contenido graso, y la piña, aunque saludable, no compensa el exceso de calorías (aproximadamente 150-200 kcal por taco). Además, las salsas y el método de cocción en trompo (a veces con grasa añadida) elevan el contenido calórico.

Impacto en la salud: El consumo excesivo puede aumentar el riesgo de hipertensión y acumulación de grasa corporal.

Tacos de cabeza o vísceras (lengua, tripa, etc.)

Por qué son menos saludables: Estos tacos suelen ser altos en colesterol y grasas saturadas. Por ejemplo, la tripa frita (tripitas) es especialmente calórica y rica en grasas. Una porción puede tener hasta 300 mg de colesterol, cerca del límite diario recomendado.

Impacto en la salud: El consumo frecuente puede elevar el colesterol en sangre y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Tacos con exceso de queso o crema

Por qué son menos saludables: Tacos como los de bistec o pollo con grandes cantidades de queso fundido (queso Oaxaca, manchego, etc.) o crema agria añaden grasas saturadas y sodio. Un taco con queso extra puede sumar 100-150 calorías adicionales.

Impacto en la salud: Contribuyen al aumento de peso, hipertensión y problemas relacionados con el exceso de lácteos grasos.

Tacos de harina con ingredientes procesados

Por qué son menos saludables: Las tortillas de harina tienen más calorías y carbohidratos refinados que las de maíz (aproximadamente 150 kcal por tortilla grande frente a 50-70 kcal de una de maíz). Si se combinan con carnes procesadas como chorizo o salchicha, el contenido de sodio y aditivos aumenta.

Impacto en la salud: Mayor riesgo de diabetes tipo 2 y problemas digestivos por la falta de fibra.

