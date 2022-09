Netflix: "Never Look Away", el estreno que está en tendencia y no te puedes perder

Las listas de reproducción de Netflix tienen un contenido muy variado que es para todo tipo de público. Para los niños hay producciones animadas, para quienes son fanáticos de las historias japonesas hay muchísimos titulares de anime, para quienes admiran y disfrutan de las historias que son para reflexionar y dejan mensajes de vida, están los films que son inspirados en hechos reales.

¿Cuál es la pelicula de Netflix que está siendo tendencia?

De la película que hablamos es "Never look away ", mejor conocida como "La sombra del pasado" o "No dejes de mirarme", producción dramática que fue dirigida por Florian Henckel von Donnersmarck. Este film fue estrenado en 2018 y formó parte del famoso Festival Internacional de Cine de Venencia.

El elenco de esta cinta es excelente, ya que es conformado por Sebastian Koch, Tom Schilling y Paula Beer, estas actuaciones se complementan con una fotografía a cargo de Caleb Deschanel. A pesar de haber sido parte de distintas premiaciones en Festivales de Cine en Europa, la distinción más importante fue la de su año de estreno, ya que esta película fue seleccionada para representar a Alemania en los Premios Oscars en 2019.

"No dejes de mirarme" está inspirada en la vida del artista alemán Gerhard Richter, quien, dentro del film, se llama Kurt Barnet, joven pintor que creció en Alemania Nazi y en la posguerra de Berlín Oriental, quién a pesar de nacer y crecer en un contexto difícil, intenta desarrollarse como un niño normal de su edad. La misma ya está disponible en Netflix.

