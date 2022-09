Mañana viernes 9 de septiembre se estrena la quinta temporada de la exitosa serie de Netflix, “Cobra Kai”, la cual llega con nuevas aventuras y personajes, por ejemplo la incorporación al elenco del actor puertorriqueño Luis Roberto Guzmán, quien interpreta a “Héctor”, el padre biológico de “Miguel” (Xolo Maridueña).

Y es que en esta quinta temporada “Miguel” huye en busca de nuevos horizontes y de encontrarse así mismo, por lo que busca a su padre biológico (Luis Roberto Guzmán) en México, quien lo abandonó cuando era un bebé y a partir de esta situación es que no logra estabilidad emocional con otra figura de autoridad. Al respecto, Luis Roberto conversa en exclusiva con EL INFORMADOR sobre esta participación especial que hace en varios de los capítulos de esta reciente entrega.

“Veo de alguna manera como un privilegio poder pertenecer y ser un ingredientito para poder contar una historia que al final de cuentas continúa vigente y está en el consciente colectivo de varias generaciones, pero no por eso soy un viejo (risas)”.

Además, dice el actor que su participación en esta serie se debe a la labor del equipo de su agencia y su manager Eliseo Ruiz, “fue básicamente una de esas cosas inesperadas y atípicas. Sí hay un antes y un después tras la pandemia en la elección de los elencos y eso se manifiesta en los intereses y las opiniones de tanta gente. Estoy afortunado y agradecido”.

A Luis Roberto le toca representar una historia que es cotidiana y con la que pueden identificarse muchas personas en cuanto a la ausencia del padre. “De alguna manera u otra a todos no ha pasado, antes no era bien vista una familia disfuncional y a través de los años se ha trabajado sobre esto y hay que tomarlo como parte de una integración social. Yo personalmente, tengo un vínculo en particular con esta historia, porque dentro del macro universo de ‘Cobra Kai’ hablamos sobre el abandono de diferentes maneras, y en mi caso el abandono viene del fallecimiento de mi padre. Entonces, ese es un vínculo muy fuerte para poner al servicio y como instrumento de contar esta historia”.

Sobre la química con Xolo, el actor que interpreta a “Miguel”, Luis Roberto destaca que desde el primer momento que los presentaron vio en su mirada a un ser humano mucho más maduro, “con una (gran) carga emocional, se le notan unas experiencias y una sensibilidad extraordinaria, me refiero a que es especial, y la dinámica entre los dos fue un trabajo en equipo, nos ayudamos mutuamente, cuando yo no entendía algo en inglés él me lo traducía, o cuando pasaba algo en español, estábamos los dos al quite”.

Confiesa que tuvo un muy buen recibimiento y apoyo. “Uno de los creadores se me acercó y me dijo que mi personaje es muy importante porque se habla y hay una referencia en el espectador sobre quién es este padre y que ahora por fin lo vamos a ver”.

Sobre cómo el público verá al personaje de Luis Roberto, el actor explica que será tarea de cada espectador tomar partido. “Lo interesante es que (la historia) está muy bien escrita. Yo de por sí creo en que no te puedes inclinar a algún lado, solo si eres un asesino serial, pero este personaje está en una línea bien descrita, está entre el bien y el mal constantemente. Y nosotros los seres humanos, de pensamiento o de acciones, estamos así, pasamos por procesos de ira, de rabia, de conflicto, de frustración, de amor y de generosidad, así que así lo describo (a su personaje)”.

Luis Roberto va tranquilo y se deja fluir con los proyectos, expresa que hay planes de hacer teatro, pero va un día a la vez, ha tomado con perspectiva y equilibrio las situaciones que se le presentan.

