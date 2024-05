En el año 2017 la vida y la carrera del actor estadounidense Kevin Spacey cambió para siempre, y es que pasó de ser uno de los actores más renombrados y famosos de Hollywood a presunto responsable de varios delitos de índole sexual.

Y es que por los menos seis personas, en su mayoría hombres, señalaron haber sido víctimas de abuso, tocamientos indebidos y agresiones a manos del protagonista de House of Cards (2013), situación que desencadenó que Netflix cancelará los compromisos laborales con el actor y lo alejó de las pantallas por mucho tiempo.

Algunas de estas acusaciones tomaron tintes legales, pues la víctimas decidieron demandar ante las autoridades de Estados Unidos y Londres, países donde se habrían llevado a cabo estos actos; sin embargo, la mayoría de las demandas fueron desestimadas y para 2023 Spacey salió absuelto de todos los cargos en su contra.

Ahora, una docuserie advierte con traer el caso a la memoria pública y es que narrará las historias de cuatro de las presuntas víctimas con testimonios nunca antes compartidos en los medios.

La el documental británico “Spacey Unmasked”, pese aún no haber llegado todavía a las pantallas ya ha desatado la furia de Spacey y, recientemente, en un comunicado emitido a través de sus redes sociales, arremetió contra la misma.

Según información compartida por la revista Variety, los realizadores adelantaron que contarían con la respuesta de Spacey para cada uno de los hombres que lo señalan; pero este jueves, el actor acusó a la emisora de "no darle tiempo suficiente" para hablar al respecto.

Eso no fue todo, el ganador del Oscar por "Belleza americana" también acusó al canal de buscar rating a costa de su imagen y, aunque no detalló si emprenderá acciones legales, sí dejo claro que: