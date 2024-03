Netflix ya dio a conocer sus nuevos contenidos del mes de marzo, entre ellos hay algunos que son destacados, esperados y de gran interés para sus suscriptores. Por ello, conoce aquí los cinco estrenos más esperados del mes de marzo en Netflix, la plataforma con mayor alcance en el mundo.

El Astronauta

Esta película protagonizada por Adam Sandler ya se puede ver en Netflix. La trama aborda la vida de un astronauta, quien seis meses después de iniciar una solitaria misión, lidia con sus problemas conyugales con la ayuda de una criatura que encontró en su nave.

El Programa: Sumisión, sectas y secuestros. ESPECIAL/NETFLIX.

El programa: Sumisión, sectas y secuestros

A partir de este 6 de marzo este documental está disponible en Netflix. Una mujer atormentada por su adolescencia en una escuela disciplinaria expone la corrupción y el abuso de la industria de la juventud problemática.

Damsel

Es una película protagonizada por Millie Bobby Brown que a partir de este 8 de marzo se puede ver en Netflix. Una damisela diligente acepta casarse con un apuesto príncipe, pero pronto descubre que el verdadero plan de la familia real es sacrificarla para pagar una vieja deuda. Cuando la encierran en una cueva con un feroz dragón, debe usar su astucia y sus fuerzas para sobrevivir.

Bandidos

La serie protagonizada por la actriz española Ester Expósito, Alfonso Dosal y Juan Pablo Medina estará disponible el 13 de marzo en Netflix. Después de descubrir un mapa antiguo, Miguel, Lili, Wilson y otros bandidos comienzan una aventura en el Caribe mexicano llena de peligros para intentar descubrir un tesoro que ha estado perdido durante muchos años. ¿Podrán lograrlo con un plan improvisado y un poco de buena suerte? ¿Bastará el ingenio y un poco de buena suerte para salvar a esta banda de ladrones con un plan improvisado?

Siempre Reinas: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

Siempre Reinas: Temporada 2

La segunda temporada de esta serie se podrá ver desde el próximo 19 de marzo en Netflix. Después de triunfar con la canción No me importa, nuestras reinas están de vuelta. Pero el grupo no está completo, sólo Lorena y Lucía decidieron regresar y ahora deben convencer a nuevas reinas para que se unan a la agrupación. ¿Logrará este nuevo grupo de divas alejarse del drama o volverán a volar pelucas?

