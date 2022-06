Netflix: Guillermo del Toro revela primeras imágenes de Pinocho (FOTOS)

No hay tiempo que no llegue y plazo que no venza y, este martes 14 de junio, por fin se dieron a conocer las primeras imágenes de la película de Guillermo del Toro, “Pinocho”, basada en el libro "Las aventuras de Pinocho" que escribió Carlo Lorenzini bajo su seudónimo Carlo Collodi y que publicó entre 1882 y 1883.

"La virtud que tiene Pinocho es desobedecer…”

Aunque la historia fue popularizada a nivel mundial por Disney en 1940, el director de cine mexicano planea poner sobre la mesa su versión y su perspectiva de lo que para él significa 'Pinocho'. Con un toque gótico, monstruoso y filosófico, es la forma en que la cinta realizada completamente en stop motion planea cautivar a los espectadores.

"Para mí, es esencial contrarrestar la idea de que tienes que convertirte en un niño de carne y hueso para ser un verdadero humano. Todo lo que necesitas para ser humano es realmente comportarte como tal, ¿sabes? Nunca he creído que la transformación [debería] ser exigida para ganar el amor", dijo Guillermo del Toro en entrevista para la revista "Vanity Fair".

Pinocho: La diferencia del libro a la versión de Guillermo del Toro

Además, el director y Netflix, plataforma digital en la que se estrenará la película el 25 de diciembre de este 2022, dieron a conocer las primeras imágenes de la cinta y en la que se puede ver al pequeño protagonista de madera con “Gepetto”, el carpintero que lo creó. En otra de las ilustraciones, se ve a "Pepe Grillo", el cual, luce como un insecto real mientras lleva una mochila y una lámpara.

"Es contrario al libro, porque el libro busca la domesticación del espíritu del niño de una manera extraña. Es un libro lleno de gran inventiva, pero también está a favor de obedecer a tus padres y ser 'un buen chico' y todo eso. Esta película trata sobre encontrarte a ti mismo y encontrar tu camino en el mundo, no solo obedecer los mandamientos que te dan, sino descubrir cuándo están bien o no", mencionó el cineasta tapatío.

Guillermo del Toro le da su peculiar toque a uno de nuestros cuentos clásicos favoritos. Así se ve ‘Pinocho’, próximamente en Netflix. ✨✨ pic.twitter.com/a9RQEgboA3 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 14, 2022

El ganador del Premio Oscar como "Mejor Director" y "Mejor película" por "La forma del agua" en 2017, explicó que quiere abordar ideas muy profundas sobre lo que nos hace humanos, "La virtud que tiene Pinocho es desobedecer... en un momento en que todos los demás se comportan como marionetas, él no lo hace".

Incluso, cuenta que en su vida siempre lo intrigó el vínculo que existía entre 'Pinocho' y 'Frankestein': "Ambos son sobre un niño que es arrojado al mundo. Ambos son creados por un padre que luego espera que descubran lo que es bueno, lo que es malo, la ética, la moral, el amor, la vida y lo esencial, por su cuenta. Creo que eso fue, para mí, la infancia. Tenías que resolverlo con tu experiencia muy limitada".

AC