Sabuesos

A partir de este 9 de junio se puede ver esta serie de acción y drama en Netflix. La trama es sobre dos jóvenes que están inmersos en un despiadado negocio de préstamos, quienes arriesgan sus vidas para acabar con un malvado usurero. El thriller es protagonizado por Woo Do‑hwan, Lee Sang-yi, Huh Joon-ho, Park Sung-woong.

Sé tu misma

La película dirigida por Cemal Alpan ya está disponible en Netflix. La historia se centra en Merve, quien quería una vida libre, pero el destino tenía otros planes. Ante la amenaza de un desalojo, empieza un nuevo y exigente trabajo. La comedia romántica con toques de drama cuenta con la participación de Ahsen Eroğlu y Ozan Dolunay.

Tex Mex Motors

Es un reality show de ocho episodios, que ya está disponible en Netflix. Durante el programa se encuentran autos en México, que están a un paso del depósito de chatarra, los cuales pasan por increíbles renovaciones a manos de este equipo de expertos.

Baraja: La firma del asesino

Es una interesante serie documental dirigido por Amanda Sans Pantling, el cual ya se puede ver en Netflix. La trama es sobre Alfredo Galán Sotillo, el primer asesino en serie de España, quien mató a seis personas e intentó matar a otras tres. Elegía a sus víctimas al azar y las asesinaba con una pistola que trajo ilegalmente de Bosnia, país que visitó con el ejército español en el marco de una misión humanitaria. Lo condenaron a 142 años de cárcel, de los cuales cumplirá solo 25, el máximo por ley. Cuando salga de prisión, tendrá 52 años.

Este mundo no me hará mala persona

Es una serie animada de comedia y drama de seis episodios que ya está disponible en Netflix. La historia es sobre un viejo amigo, que vuelve al barrio después de muchos años y tiene problemas para reconocer el lugar donde creció. Zerocalcare quiere hacer algo por él, pero se da cuenta de que no puede ayudarlo a sentirse en casa, ni a tomar la mejor decisión para encontrar su lugar en el mundo. Este mundo no me hará mala persona trae de regreso el mundo narrativo, el singular lenguaje y los icónicos e inconfundibles personajes del universo de Zerocalcare. Cesare, un nuevo personaje principal, se unirá a Zero, Sarah, Secco y Armadillo, la conciencia infaltable de Zero.

