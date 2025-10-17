Netflix estrena tres producciones que son series de diferentes géneros para todos los gustos. Consulta cuáles son y lee sus historias para elegir la de tu interés y empezar a disfrutar en tu espacio preferido desde el confort de casa.

La Diplomática: Temporada 3

Es un thriller y serie de drama que ya está disponible en Netflix. Se trata de la tercera temporada de esta historia, en la que la embajadora Kate Wyler vive la pesadilla particular de conseguir lo que quería. Acaba de acusar a la vicepresidenta Grace Penn de orquestar un complot terrorista y de admitir que aspira a su puesto. Pero ahora el presidente ha muerto, su marido Hal podría haberlo matado sin querer, y Grace Penn se ha convertido en la líder del mundo libre. Kate asumirá un papel que nunca quiso, con una libertad que jamás imaginó, una amistad cada vez más complicada con el secretario de Asuntos Exteriores Austin Dennison y un vínculo inquietante con el primer caballero Todd Penn. Con las actuaciones de Keri Russell, Allison Janney, Rufus Sewell, David Gyasi, Bradley Whitford.

Románticos Anónimos. ESPECIAL/NETFLIX.

Románticos Anónimos

Es una serie japonesa romántica y dramática que se estrena en Netflix. Sosuke es un hombre incapaz de mantener contacto físico con los demás, y Hana, una mujer con miedo al contacto visual, que encuentran en el chocolate un refugio común que los une. Les acompañan Hiro, el dueño de un bar que introduce nuevas tensiones, e Irene, una terapeuta. Con Shun Oguri, Han Hyo-joo, Yuri Nakamura, Ryo Narita, Ayumi Ito, Shima Ise, Keiichiro Azuma, Koya Fukuda, Shiori Akita, Ikuho Akiya, Takato Yonemoto, Sayaka Yamaguchi, Mieko Harada, Meiko Kaji, Eiji Okuda Con Jin Akanishi y Koichi Sato.

El 5 inicial: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

El 5 inicial: Temporada 2

Es una serie documental deportiva que ya se puede ver en Netflix. Esta serie regresa con una segunda temporada, en la que se presenta una nueva y emocionante alineación de estrellas de la NBA: Jaylen Brown, de los Boston Celtics; Kevin Durant, de los Phoenix Suns; Shai Gilgeous-Alexander, de los Oklahoma City Thunder; Tyrese Haliburton, de los Indiana Pacers; y James Harden, de los Los Angeles Clippers.

