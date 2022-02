Netflix: Estrenos de hoy jueves 17 de febrero del 2022

Este jueves no hay pretexto para no iniciar con el maratón de series y películas en la plataforma de Netflix, por ello, aquí te compartimos las novedades que no te puedes perder.

Estrenos Netflix

El joven Wallander: La sombra del asesino (SERIE)

Kurt investiga una muerte misteriosa y siniestra que parece estar conectada a un escándalo nacional que, además, fue uno de los primeros casos de Rask en Malmö.

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 9 (SERIE)

Los Kardashian se reúnen para hablar de algo muy serio. Khloé lucha contra la ansiedad. Kim y Kanye avanzan hacia una relación estable y duradera.

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 10 (SERIE)

Ahora que los Jenner concretaron su divorcio, la familia debe enfrentar los desafíos de adaptarse a su nueva estructura.

Perdona nuestras ofensas (PELÍCULA)

Mientras los nazis persiguen y asesinan a personas con discapacidades, un chico toma una arriesgada decisión para salvar su vida.

Venganza a golpes (PELÍCULA)

Una misión de venganza se convierte en una lucha para salvar al mundo de un poder ancestral, cuando un poderoso asesino persigue a su objetivo en Bangkok.

Erax (PELÍCULA)

En este corto, unas criaturas monstruosas se escapan de un libro mágico para desatar el caos en la vida de la tía Opal y Nina, su sobrina adolescente.

Más estrenos de Netflix

Checa la lista completa de los estrenos de Netflix para este mes de febrero ¡Anótalos todos!

