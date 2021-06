Faltan sólo unos días para que el mes de junio acabe; sin embargo, Netflix aún tiene algunas producciones para estrenar en el servicio. Aquí te contamos los detalles.

Estrenos Netflix

“The Seven Deadly Sins” (ANIME)

Mientras “Meliodas” absorbe los “Mandamientos” para convertirse en el rey Demonio y salvar a “Elizabeth”, “Ban” vaga por el purgatorio para rescatar el alma de su capitán.

“The Seven Deadly Sins” llega a Netflix para completar cinco temporadas, por lo que, si no la has visto, es una buena opción para maratonear esta semana..

Más estrenos de Netflix

También puedes consultar los próximos y últimos estrenos de Netflix en junio. Además, Netflix recientemente reveló las novedades para el mes de julio.

AC