Netflix: Estrenos de hoy 15 de diciembre de 2020

“Song Exploder: Volumen 2”, “Liga de la Justicia” y los cuatro libros de “La Leyenda de Korra” son los estrenos que llegan a Netflix este martes 15 de diciembre.

Tras varios meses de petición por parte de los fans, Netflix añadió al fin la segunda parte de la historia del “Avatar” con 52 episodios en cuatro temporadas que cuentan las aventuras de “Korra”, hija de “Tonraq” y “Senna” de la tribu agua y próxima “Avatar”.

La serie de Nickelodeon fue creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, mismos que preparaban un “live-action” basada en la historia del “Avatar” para la plataforma, sin embargo, abandonaron el proyecto por diferencias creativas.

Por su parte, “Song Exploder: Volumen 2”, da seguimiento a los procesos creativos de varios músicos que revelan sus pensamientos íntimos y métodos para crear sus canciones. La serie está basada en el exitoso pódcast.

En el volumen 2, la serie comparte los temas “Love Again”, de Dua Lipa; “When You Were Young” de The Killers; “Hurt” de Nine Inch Nails, y “Hasta la Raíz” de Natalia Lafourcade.

Finalmente, los héroes más poderosos de DC Comics aterrizan a Netflix con “Liga de la Justicia”, donde “Batman” reúne a un equipo de superhéroes —la “Mujer Maravilla”, “Aquaman”, “The Flash” y “Cyborg”— para enfrentar al enemigo más temible de la historia.

AC