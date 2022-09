El regreso de las series “The Crown”, “Emily in Paris” y “The Witcher” dominó ayer las apuestas de Netflix para la nueva temporada, desgranadas en un evento en el que el gigante del streaming también develó sus próximas películas. Con el título de "TUDUM", en referencia al sonido con el que Netflix arranca todos sus contenidos, la plataforma presentó durante varias horas todas sus novedades.

El evento fue conducido por el reparto de la serie “Stranger Things” y Jamie Foxx, y en él Netflix dejó claro que su apuesta es por las superproducciones de acción y comedia, como la esperada “Enola Holmes 2”, prevista para el 4 de noviembre; la serie “The Watcher”, a exhibirse desde el 13 de octubre o “Slumberland”, cinta con Jason Momoa.

Acción, comedias y joyas no convencionales

Para 2023 la plataforma anunció que llegará Chris Hemsworth con la secuela “Extraction 2”, la cinta de espías “Heart of Stone”, con Gal Gadot y Jamie Dornan; y la secuela de “The Old Guard 2”, donde estará de regreso Charlize Theron.

Netflix también apostará por cintas de comedia como “Your Place or Mine”, a estrenarse el 10 de febrero del 2023, con Ashton Kutcher y Reese Witherspoon; sin embargo, el suspenso y la acción no serán problema para Jennifer López, quien estrenará en mayo del año siguiente, “The Mother”; y antes de que concluya este año llegará “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, que renueva parcialmente su elenco alrededor de Daniel Craig.

A lo anterior se suma el documental “The Redeem Team”, donde conoceremos la odisea del equipo estadunidense de baloncesto que en 2008 ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, de la mano de jugadores como Kobe Bryant o Lebron James; también llegará a la pantalla la comedia “They Cloned Tyrone”, con Jamie Foxx y John Boyega.

El orbe hispánico y luso

En lo referente a las producciones de México, Netflix lanzará la cinta de animación “Pinocho”, producida y codirigida por el tapatío Guillermo del Toro, con la cual regresa al stop motion.

Para quien espera producciones de España y Latinoamérica, el año entrante vendrá el filme brasileño de acción “Carga Máxima”; el remake de la cinta “Ardiente paciencia”, primera producción de Chile para Netflix basada en la novela homónima de Antonio Skármeta; y para concluir, quienes extrañan a los actores de “A través de mi ventana”, llegará en 2023 la secuela desde España, “A través del mar”.

Hablemos de series

En este aspecto destacan dos series de éxito probado que intentarán suerte con sus spin-off; ejemplo de esto es que, a pesar de preparar el inicio de su tercera temporada, “Bridgerton” retorna pero no en solitario, la novedad es que también llegará la serie “Queen Charlotte: a Bridgerton Story”; ahora, si bien el estreno de la tercera temporada de “The Witcher” será en el verano de 2023, el 25 de diciembre atestiguaremos el de “The Witcher: Blood Origin”, otra serie derivada del universo de guerreros y monstruos, con Michelle Yeoh y Minnie Driver.

Algunos días después del funeral de la reina Isabel II, Netflix confirmó que la quinta temporada de “The Crown”, el drama que recrea la vida de la familia real británica, se estrenará el 9 de noviembre de este año con una tanda de episodios centrados en la edad más madura de la reina Isabel y las diversas polémicas que enfrentó, como la separación de Carlos y Diana. Otros estrenos anunciados para el 2023 fueron: “Vikings Valhalla”, la tercera temporada de “Lupin” y la muy anticipada -y en filmación ahora de su temporada dos- “El juego del Calamar” (“Squid Game”).

¿Parece demasiado? Y esto es el inicio, “Emily in Paris” tendrá su temporada tres, y para el 23 de noviembre podremos ver las escalofriantes y divertidas aventuras de la primogénita de la familia Addams, en “Wednesday”; además, regresan después de una prolongada ausencia los personajes de la serie “Manifest”, para su cuarte y última temporada.

También se dio a conocer que “Stranger Things” ya tiene en fila lo que será su quinta y última temporada, “Heartstopper” estrenará segunda temporada, y la serie juvenil con personajes preparatorianos que disfrutamos todos, “Never Have I Ever”, llega a su temporada cuatro y concluyente, lo mismo que “Dead to Me”, que termina con su temporada tres.

Sin embargo, si de ambición hablamos, en 2023 llegará “The Body Problem”, una producción de ciencia ficción basada en una exitosa saga de libros, que anticipa efectos especiales de última generación para conseguir un espectáculo televisivo. En este proyecto participa la actriz mexicana Eiza González.

Series de España y Latinoamérica

Es justo revisar los anuncios para quienes comparten nuestra lengua; primero, otro spin-off, ahora de “La Casa de Papel”, se trata de la serie “Berlín”, con los mismos productores y Pedro Alonso repitiendo personaje.

Y no hay que perder de vista el reality brasileño “Casamento às Cegas”, versión carioca de “Love is Blind”, que alcanza su segunda temporada; y si de estrenos se trata, llegará otro reality, “La firma”, donde los artistas del género urbano -Yandel, Raw Alejandro, Nicki Nicole y Tainy- se unen a Will I. Am para ayudar a jóvenes a alcanzar el estrellato.

Pues bien, los mexicanos no cantamos mal las rancheras, pisa fuerte la nueva serie “Triada”, un estreno en el que Maite Perroni interpretará tres diferentes personajes; a eso se suma “El Elegido”, interesante serie con Tenoch Huerta encabezando el reparto, basada en la novela gráfica “American Jesus”, de Mark Millar.

Para cerrar con “broche de mate”, llegará, aún sin fecha de estreno, la segunda temporada de la controversial serie argentina “El Reino”; asimismo, la bioserie más esperada por los fanáticos del rock continental es sin duda “El amor después del amor”, donde se recorrerá la vida y obra de Fito Páez; también, aún sin fecha de estreno.