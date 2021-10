Netflix despidió este viernes a un empleado que filtró información confidencial sobre el estreno de "The Closer", un programa del cómico Dave Chappelle cuyos comentarios sobre las personas transgénero han causado controversia fuera y dentro de la compañía.

Un portavoz de la empresa confirmó el despido, que llega días después de que Netflix suspendiera a tres empleados por irrumpir en una reunión de ejecutivos para protestar contra el mismo show.

Además, varios trabajadores han convocado una manifestación el próximo miércoles, según el diario especializado en tecnología The Verge.

De acuerdo con Netflix, la difusión de información "confidencial y comercialmente sensible" está prohibida por contrato.

"The Closer", un programa que sigue el formato "stand up comedy" producido por el popular cómico estadounidense Dave Chappelle, se estrenó en Netflix la semana pasada y ha sido recibido con una fuerte oposición por parte de algunos empleados de la plataforma.

En él, Chappelle afirma que la comunidad de personas trans tiene la piel "muy fina" y apoya los mensajes en los que la escritora J.K. Rowling defendió su postura "TERF", un término acuñado para agrupar al movimiento feminista que excluye a las personas transexuales. Asimismo, el comediante critica la denominada "cultura de la cancelación".

La filtración del empleado despedido, cuya identidad se desconoce, aseguraba que el contenido del programa fue discutido en Netflix antes del estreno y que la plataforma televisiva invirtió 24 millones de dólares en su producción, más que los 21 millones que costó el rodaje de la serie "El Juego del Calamar".

La Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación (GLAAD, por sus siglas en inglés) ha pedido que Netflix escuche las demandas y la productora se una de sus series, "Dear White People", ha dicho que no volverá a trabajar con ellos.

La polémica ha obligado a Ted Sarandos, fundador de Netflix, a defender el documental.

"Al igual que con otros talentos, trabajamos arduamente para respaldar su libertad creativa, aunque esto significa que siempre habrá contenido en Netflix que algunas personas crean que es dañino", explicó en un comunicado interno difundido por Variety.

"No permitimos títulos que inciten el odio y la violencia y no creemos que 'The Closer' cruce esa línea", justificó.

