Si te interesa saber los programas, series y películas que más se han visto en el mundo en Netflix, la plataforma de streaming más famosa a nivel global, aquí el Top 10 internacional de Netflix.

El proyecto Adam debuta en la cima de la lista de películas de habla inglesa. NETFLIX.

El proyecto Adam debutó en la cima de la lista de películas de habla inglesa con 92.43M de horas vistas, llevando a la audiencia en una aventura a través del tiempo. Proclamada como el “E.T. de nuestra generación”, la película protagonizada por Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner y Walker Scobell apareció en el “Top 10” en 93 países.

Por segunda semana consecutiva, Fin de semana en Croacia se mantuvo en el número dos, con 26.26M de horas vistas; Dos contra el hielo quedó en el tercer sitio con 12.73M horas vistas, y El regreso a casa de Madea llegó al puesto número seis con 12.73M de horas vistas, manteniendo al público cautivo.

Fin de semana en Croacia. NETFLIX.

Mientras la película danesa Una sombra en mi ojo llegó al primer lugar en la lista de películas de habla no inglesa con 19.29M de horas vistas. Basada en una historia real, la película apareció en el “Top 10” de 72 países. La cinta coreana Piratas: el último tesoro de la corona obtuvo 12.23M de horas vistas y la comedia de la India, Baadhai Do, presentada en lenguaje hindi, obtuvo 5.64M de horas vistas.

¿Sabes quién es? Es la serie más vista en 85 países. NETFLIX.

¿Sabes quién es? Es el thriller que mantiene a los espectadores al borde de su asiento y se posiciona en el puesto número uno en la lista de televisión de habla inglesa con 95.72M de horas vistas. La serie fue la más vista esta semana en Netflix apareciendo en el “Top 10” en 85 países. En anticipación al reciente regreso de The Last Kingdom, los fans volvieron a ver la primera temporada, posicionándola en la lista del “Top 10” con 17.18M de horas vistas. También la quinta temporada del drama estrenó en el número dos con 63.54M de horas vistas. Los fans se quedaron hasta la última vuelta para ver Formula 1: Drive to Survive, serie que sigue arrasando al llegar al número cuatro con 28.01M de horas vistas. Escalando también en la lista de los más populares, Inventando a Anna se posiciona en lo más alto de la lista de las Más Populares con 511.89M de horas vistas.

Algunas de las nuevas adiciones a la lista de TV de habla no inglesa incluyen el thriller español Mentiras con 20.24M de horas vistas y el drama coreano Propuesta Laboral con 15.9M de horas vistas. Por otro lado, Tribunal de menores y Estamos Muertos se mantuvieron firmes en la lista con 25.94M y 17.48M de horas vistas, respectivamente.

Con información de Netflix.

