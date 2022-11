La película mexicana “Anónima” (2021), la cual se estrenó a fines del año pasado por Netflix y cuya protagonista es la actriz Annie Cabello, competirá en la categoría de Mejor Película sin Animación durante la celebración de los próximos Premios Emmy Internacionales, cuya sede será en Nueva York este próximo 21 de noviembre.

Los Premios Emmy Internacionales reconocen los mejores programas de televisión emitidos y producidos fuera de Estados Unidos, y en esta edición participan 23 países que compiten en 60 nominaciones.

“Anónima”, el largometraje protagonizado por Cabello, es la adaptación de una novela de Wendy Mora, y aborda una historia de temática juvenil donde la amistad virtual es el principal ingrediente para que un par de adolescentes empiecen un proceso de enamoramiento y vivan en carne propia todos los procesos de la felicidad y el desengaño.

Producto bien logrado

Annie Cabello, la joven protagonista de “Anónima”, ha participado ya en otras producciones y, cuando en 2017 debutó en la cinta “La familia de mi ex” (2017), fue el parteaguas para participar en el programa “Como dice el dicho” y la serie televisiva “La Negociadora” (Claro Video); hoy día es una constante creadora de contenido en su canal de YouTube y otras redes sociales.

En entrevista con EL INFORMADOR, la actriz mexicana refiere que llegó a la película gracias a “un casting” que le llegó durante la pandemia, “y desde que me dieron el guion, cuando lo leí la primera vez, me pareció que se trataba de una historia de amor; ahora, ya cuando comenzamos a trabajar sobre el script y en el rodaje, me di cuenta que también hablaba la cinta de otros temas, como la importancia de encontrarse a uno mismo; así, el tema de esa incertidumbre y el del amor están ambos en ‘Anónima’, y creo que el producto final se logró bien. La nominación, creo, es un reconocimiento a esa calidad”.

Nominación merecida

Cuando supo de la nominación, establece Cabello, “mi primera reacción fue de shock total, creí que jugaban conmigo, que era broma. Después me emocioné, por supuesto, pero hasta ahora no me la creo, pienso que es demasiado bueno para ser verdad”.

En estos términos, detalla la joven actriz, “desde que la película salió he dicho que es una producción que se hizo con mucho amor; y todos los involucrados trabajaron en ella con una pasión que, estoy segura, se percibe en pantalla. La nominación, creo, es algo muy merecido, porque no sólo el elenco sino la producción y el equipo técnico hicieron todo de manera increíble. Siento que eso ayudó a que el público se sintiera identificado y adorara la cinta, que está hecha con la intención de dar un mensaje”.

Un gran aprendizaje

Por otra parte, si por algo está agradecida Cabello es “por el elenco, porque desde el principio tuvimos una gran química, si bien al principio estuvimos un poco restringidos debido a la pandemia, pero fuera de ello todo fue excelente; hasta la fecha seguimos en contacto, porque trabajábamos, pero era con amigos, con gente que te quiere mucho, que tú quieres y por eso todo es agradable”.

Para su carrera, la actriz destaca que “Anónima” es importante “porque se trata de mi primer protagónico, tal cual; siento que —en lo personal y lo profesional— aprendí mucho del proceso de interpretar este papel y, además, ha dado pie a muchos proyectos. Por eso, no sólo me ha ayudado a formarme como actriz sino, también, contribuyó a posicionarme”.

Nuevos retos y mejoras

Afortunada por vivir en un tiempo donde las posibilidades para tener una carrera de creación de contenidos en la era del streaming es posible, Annie Cabello comparte que “me han dejado en redes mensajes de personas que escriben desde Corea, Egipto, Japón, sitios de donde no habría imaginado que llegaría ‘Anónima’, y me dicen que les encantó, y en esta etapa donde los contenidos audiovisuales pueden llegar a todo el mundo, me siento afortunada”.

Sigue “El Conde”

Para inicios de 2023, comenzará a transmitirse por Telemundo la nueva propuesta donde participa la actriz, “El Conde” (2023), con Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras: “Ahí tengo un papel protagónico juvenil, junto con otros jóvenes actores y actrices, y estoy muy emocionada, la verdad; además, este proyecto me ha dado actuaciones más complejas, nuevos retos, enfocados a un público de más edad, yo siento que he crecido y mi desempeño ha mejorado”.

Toma nota

“Anónima” (2021) por Netflix

Dirección: María Torres.

María Torres. Historia de: Wendy Mora Reyes.

Wendy Mora Reyes. Reparto: Annie Cabello, Estefi Merelles, Harold Azuara, Alicia Vélez, Tadeo Tovar y Verónica Merchant.



CT