Neil Patrick Harris se suma al elenco de "Dr. Who" de cara al 60 aniversario

Con la promesa de sorprender a los fans de la serie "Dr. Who", poco a poco comienza a revelarse el plan que se celebrarán 60 años de historia de esta legendaria producción que se mantiene al aire desde 1963 en diversas etapas, elencos y formatos

"Intentaré hacer mi mejor trabajo. Este ‘Doctor’ no tiene idea de lo que le espera".

Tras dar pistas de los cambios que tendrá "Dr. Who" en su nueva temporada, al anunciar que el actor Ncuti Gatwa será el responsable de dar vida al famoso viajero universal en su reencarnación número 14, otra gran estrella ha sido presentada para integrarse a los episodios inéditos que se estrenarán en 2023, pues el multiganador de premios Emmy y Tony, Neil Patrick Harris, quien logró una consolidación en su carrera por "How I Met Your Mother", formará parte del proyecto que celebrará los 60 años de la serie.

Te Puede Interesar: ¡Increíble! Así luce Ana de Armas para la nueva película de Netflix

Russell T. Davies, showrunner de "Dr. Who" explicó que la llegada de Neil Patrick será espectacular y aunque no dio detalles sobre cuál será el personaje que desempeñe, aseguró que será clave para las nuevas tramas que lleguen para el viajero multidimensional a bordo de la también mítica máquina del tiempo "Tardis".

Aunque había bastante rumores sobre la posible participación de estrellas mundiales para los episodios y nueva temporada de aniversario, hasta el momento Nicuti Gatwa y Neil Patrick han sido los actores presentados oficialmente, y especialmente con Neil Patrick, se compartieron fotografías del histrión ya caracterizado en el universo de “Dr. Who”, por lo que se espera que durante el resto del 2022 la productora revele escenas inéditas y más rostros del nuevo elenco con el característico arte conceptual de la serie.

En su cuenta de Instagram, Neil Patrick compartió su fotografía para formalizar su llegada a "Dr. Who", agradeció la invitación de Russell T. Davis, y aseguró que ante este proyecto "Intentaré hacer mi mejor trabajo. Este ‘Doctor’ no tiene idea de lo que le espera".

El proyecto impulsado por la BBC Television, mantiene grandes expectativas para los fans de "Dr. Who" considerando la apuesta que hizo para el festejo por su 50 aniversario en 2013, que complació a sus seguidores con un especial de la serie, logrando entonces marcar un rating de 100 millones de fanáticos durante la transmisión.

PC