La 30ª edición de los premios anuales del Sindicato de Actores (SAG Awards 2024) brilló en Los Ángeles, específicamente en el Shrine Auditorium and Expo Hall. Transmitida por Netflix y sin presentador oficial, la ceremonia contó con destacadas apariciones, incluyendo la presencia especial de Idris Elba.

Sin duda la atención se centró en la alfombra roja, que se convirtió en un desfile de moda anticipando la primavera. Brie Larson deslumbró con un impresionante vestido Versace en tono durazno, coincidiendo con la tendencia de color del 2024. Anne Hathaway también cautivó con un elegante vestido azul de Versace, consolidando así una noche llena de estilo y glamour.

Los SAG Awards de 2024 prometen ser recordados no solo por los talentosos homenajeados y presentadores, sino también por los impactantes looks que desfilaron por la alfombra roja. Este evento no solo celebra el talento de la industria del entretenimiento, sino que también marca pauta en cuanto a tendencias de moda, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de los amantes del cine y la televisión.

Anne Hathaway en Versace

Anne Hathaway en la alfombra roja de los SAG Awards 2024. EFE/ Allison Dinner

Brie Larson en Versace

Brie Larson en la alfombra roja de los SAG Awards 2024. EFE/ Caroline Brehman

Carey Mulligan en Giorgio Armani

Carey Mulligan en la alfombra roja de los SAG Awards 2024. EFE/ Caroline Brehman

Elizabeth Debicki en Armani Privé

Elizabeth Debicki en la alfombra roja de los SAG Awards 2024. EFE/ Caroline Brehman

Emily Blunt en Louis Vuitton

Emily Blunt en la alfombra roja de los SAG Awards 2024. EFE/ Caroline Brehman

Emma Stone en Louis Vuitton

Emma Stone en la alfombra roja de los SAG Awards 2024. EFE/ Caroline Brehman

Jennifer Aniston en Celine

Jennifer Aniston en la alfombra roja de los SAG Awards 2024. EFE/ Caroline Brehman

Joey King en Givenchy

Joey King en la alfombra roja de los SAG Awards 2024. EFE/ Caroline Brehman

Margot Robbie en Schiaparelli

Margot Robbie en la alfombra roja de los SAG Awards 2024. EFE/ Caroline Brehman

Reese Witherspoon en Elie Saab

Reese Witherspoon en la alfombra roja de los SAG Awards 2024. EFE/ Caroline Brehman

Selena Gomez en Versace

Selena Gomez en la alfombra roja de los SAG Awards 2024. EFE/ Caroline Brehman

Meryl Streep en Prada

Meryl Streep en la alfombra roja de los SAG Awards 2024. EFE/ Caroline Brehman

Penélope Cruz en Chanel

Penélope Cruz en la alfombra roja de los SAG Awards 2024. EFE/ Caroline Brehman

MR