“Nate” sabe que todos los sueños son posibles

La nueva comedia musical de Disney+ es una historia donde la familia, los sueños y la música se combinan para ofrecer una historia plagada de emociones: “Nate, mejor tarde que nunca” (“Better Nate Than Ever”, 2022), cinta basada en la novela juvenil de Tim Federle -responsable también de la dirección y el guion- y protagonizada por Rueby Wood y Lisa Kudrow, la cual inicia sus transmisiones por streaming en la plataforma Disney+ hoy 1 de abril.

“Nate, mejor tarde que nunca” sigue las andanzas del joven “Nate Foster”, casi un niño pero determinado a actuar en Broadway; con todo, su periplo hacia lograr su sueño se verá lleno de dificultades -entre ellas, dar con su tía perdida que tuvo sus mismos anhelos- que aprenderá a sobrellevar con ayuda de amigos y familia.

Comprensión y aceptación

Originalmente publicado en 2013, el libro homónimo de Federle es el primero de una trilogía que no sólo tuvo altas ventas sino que ganó premios y obtuvo comentarios halagadores de parte de personajes del ámbito teatral tan importantes como Lin-Manuel Miranda; sobre su personaje, el autor (y ahora director) ha dicho: “a veces se piensa que uno debe cambiar para ser aceptado. Yo pienso que madurar significa reconocer que no necesitamos cambiar. A veces sólo se necesita cambiar a la gente alrededor, quienes comprenden quiénes somos. Cuando hallas a las personas con pasiones e intereses similares, tienes un grupo y no necesitas ya justificarte, puedes empezar a crear”.

La enorme popularidad del personaje literario “Nate Foster” se debe a que atrapó lectores de todas las edades por su habilidad para vivir con determinación lo que le apasiona; así, Federle destaca que “esta película trata de encontrarse a sí mismo; a veces se trata -literal- de subir a un camión e ir a una ciudad donde te acepten, pero también hay un proceso interior que significa no sólo aceptarnos sino aceptar lo que amamos y a quienes amamos, lo mismo que aceptarlo y celebrarlo”.

Juventud y talento

Durante el proceso para elegir al protagonista, Federle asegura que por no tener una carrera en el teatro, significaba “un riesgo” apostar por el joven Rueby Wood, quien sólo había tenido un papel en una producción de Broadway, pero que respecto del teatro compartía la determinación y sueños del personaje; sin embargo, contaba con un agente y, tras recibir un correo electrónico, asistió al casting donde “canté una canción de teatro musical y, después de un rato, me llamaron de nuevo, y así sucesivamente, muchas veces; pero valió la pena porque aquí estoy”, refirió Wood.

En cuanto al personaje de la amiga incondicional de “Nate”, “Libby”, para el personaje se eligió a Aria Brooks, una jovencita “con una vis cómica excelente”, comentó el director; así, la joven afirma que “Broadway no era necesariamente mi sueño (prefiero estar ante la cámara), pero mis padres han sido profesores de teatro y conozco de canto, baile y actuación”, así que para asumir el rol “la cuestión fue actuar desde la emoción, y el trabajo se enfocó en conseguir proyectar eso”.

El programa será una delicia para aquellos que aman las historias llenas de color y sonido, al más puro estilo Broadway. ESPECIAL/Disney

Apoyo y familia

La ganadora del Emmy y célebre por su papel en la comedia televisiva “Friends”, Lisa Kudrow, fue quien encarnó a la tía “Heidi”, quien no es bien vista por la familia de “Nate “por no ir a una boda, pero también se frustra por no conseguir una carrera en el teatro; así las cosas, comentó Kudrow “en este negocio el nivel de rechazo es muy alto, y yo tuve que enfocarme en las personas que apreciaban mi trabajo, y eso me ayudó. Ahora veo eso en los personajes de ‘Nate’ y ‘Libby’, y su amistad. ‘Nate’ hace las cosas para sí, su tía ‘Heidi’ le ayuda a pesar de haber estado lejos, y ese tipo de apoyo es el que uno espera tener de una familia”.

La actriz asegura que disfrutó de la filmación, en buena medida gracias a Tim Federle, el director, algo que Kudrow atribuye al hecho de que “escribió la novela, escribió el guion, y ahora él dirige la película. Tiene muy claro lo que necesita y las opciones que tiene para lograrlo. Es genial trabajar con alguien en quien puedes confiar; sabe perfectamente lo que hace y lo que quiere”.

No te la puedes perder

Dónde verla: Disney+

De qué se trata: “Nate Foster” es un adolescente de 13 años que tiene un sueño: actuar en Broadway. Sólo tiene un problema: ni siquiera consigue un papel en el teatro escolar. Ahora, cuando sus padres salen de viaje, él y su amiga “Libby” escapan a Nueva York para participar en las audiciones para una obra y demostrar de lo que son capaces. “Nate” se encuentra azarosamente con su tía “Heidi” y juntos deberán aprender que las grandes aventuras de la vida implican perseguir los sueños.