Nana Calistar: Horóscopos para HOY 3 de septiembre de 2025

Se avecinan días llenos de claridad y buena energía. Por fin comenzarás a comprender situaciones que antes te parecían un enigma. Es momento de soltar recuerdos y dolores que solo te han limitado; libera el pasado y concéntrate en tu presente y en tus verdaderos sueños. Deja de guardar silencio sobre lo que sientes. Expresa tus emociones con firmeza, sin necesidad de justificarte demasiado. Rodéate únicamente de quienes suman a tu vida y aprende a apartarte de personas que solo traen tensiones y desgastan tu ánimo. Una amistad podría acercarse con problemas sentimentales, y como siempre, estarás dispuesto a escuchar y aconsejar. Hazlo, pero sin cargar con asuntos que no son tuyos. Los cambios que llegan serán positivos si los recibes con apertura. Y si alguien del pasado reaparece, recuerda que no merece tu desvelo. Podrías vivir un encuentro especial durante un viaje con amistades, quizá con alguien con quien ya has tenido contacto en redes. A partir del 3 de septiembre, confía más en ti y en tu capacidad de lograr lo que deseas. Esa ingenuidad del pasado quedó atrás: ahora tienes la fortaleza para poner límites a quien no te quiere bien. Es tiempo de liberarte de cargas emocionales que no te permiten avanzar. Pon el foco en tus metas y en tu felicidad, sin preocuparte por la opinión ajena. Tendrás cambios de ánimo intensos, pero gracias a ellos lograrás crecer y dejar de colocarte en el papel de víctima. Protege tu entorno y mantén distancia de quienes se alimentan de chismes o malas intenciones. Aprende a decir “no” con firmeza a esas personas que buscan aprovecharse de ti, porque tu energía es demasiado valiosa como para desperdiciarla en quienes no la merecen. Tu brillo genera envidias, así que mantente alerta frente a quienes sonríen, pero no son sinceros. En lo laboral o social, no todo es lo que parece. Cuida tu carácter, pues un arranque de mal humor podría llevarte a conflictos innecesarios con tu familia. No vivas cargando culpas pasadas. Es momento de centrarte en lo que deseas aquí y ahora. Las oportunidades de cambio están frente a ti y te traerán beneficios significativos. Deja atrás los miedos y atrévete a dar los pasos que antes te detenías a tomar. Tu ánimo ha estado decaído, pero es hora de cambiar esa energía. Este 3 de septiembre marca el inicio de un ciclo para levantar tu espíritu y dejar atrás la apatía emocional que has arrastrado en los últimos meses. Experimentarás altibajos emocionales que incluso te incomodarán a ti mismo. No permitas que otros se adueñen de tu paz. Establece límites claros y evita cargar con responsabilidades que no son tuyas. Tu estabilidad depende de tu capacidad de elegir bien a quién escuchas y a quién apartas. No sigas esperando de alguien que ya mostró que no busca lo mismo que tú. En el terreno sentimental te sientes cansado porque las cosas no fluyen como quisieras, y quizá debas aceptar que no todo encuentro amoroso se convierte en algo duradero. No entregues tu corazón a quien solo busca pasar el rato. Los lamentos no cambian la realidad. Si algo no resulta como esperabas, intenta nuevamente y tantas veces como sea necesario. Este 3 de septiembre será propicio para priorizar a tu familia: disfrútalos, valóralos y hazles sentir tu cercanía, porque cada momento compartido es irrepetible. Con información de Nana Calistar. EE