Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY miércoles 3 de septiembre

Aries

Se recomienda no desgastarse en situaciones sin importancia. Hoy la clave está en conservar tu energía y tu luz, pues se abrirán canales muy positivos de abundancia y prosperidad. Será un día excelente para realizar compras, ventas o cualquier tipo de negociación, tanto en el ámbito laboral como familiar.

Tauro

Los Tauro, así como los Virgo y Capricornio, contarán con la influencia de Mercurio en Virgo y la Luna creciente, que potencian la claridad mental y el triunfo en decisiones importantes. Es un momento ideal para analizar, planificar y avanzar en proyectos que ya han sido evaluados cuidadosamente.

Géminis

La recomendación es fluir con las situaciones. Mantener la calma, sonreír y confiar en ti mismo permitirá que todo avance positivamente. Cualquier gestión relacionada con compras, ventas, trámites o convenios estará especialmente favorecida.

Cáncer

Experimentarán un periodo de armonía y oportunidades. Es el momento de salir de la zona de confort y tomar decisiones que habían sido postergadas, ya que las circunstancias están alineadas para recibir éxito y tranquilidad en lo nuevo que llegue a sus vidas.

Leo

Brillará intensamente en lo laboral y en los estudios. Del 2 al 12 de este mes, se presentan días favorables para compras, ventas, negociaciones, ingresos esperados o nuevos proyectos. Todo lo relacionado con aprendizaje, compartir conocimientos y crecimiento personal estará particularmente beneficiado.

Virgo

Cuentan con muchas influencias positivas, incluyendo el Sol, la Luna, Mercurio y Júpiter. Este es un día para actuar más que para pensar; ya que las decisiones analizadas con anterioridad pueden comenzar a materializarse. Es momento de avanzar con determinación y confianza.

Libra

Escucha tu voz interior antes de tomar decisiones. La intuición y la percepción estarán especialmente afinadas, guiándote hacia las personas y situaciones correctas. Este es un día favorable para recibir consejos, concretar planes personales y profesionales, y aprovechar oportunidades mágicas que se presenten.

Escorpión

Se encuentra en un momento de liberación y empoderamiento. Romper viejas ataduras y afirmarte en tu lugar y decisiones te permitirá avanzar. Hoy es ideal para iniciar proyectos pendientes o recibir aquello que estabas esperando, con resultados favorables en distintos ámbitos.

Sagitario

Están enfocados en la claridad y la plenitud. El Sol y Mercurio en Virgo favorecen la definición de objetivos y energías, especialmente en lo profesional y económico. Las decisiones que tomes hoy conducirán a cambios positivos y avances concretos.

Capricornio

La Luna en tu signo potencia tu capacidad para cerrar negociaciones importantes. Las oportunidades que estaban detenidas o avanzaban lentamente ahora se concretarán. Contarás con fuerza, conocimiento y energía para hacer realidad tus proyectos y metas.

Acuario

Es un día de intensa actividad y movimiento. Reuniones, llamadas y compromisos estarán presentes, pero toda esta energía puede transformarse en resultados positivos si la canalizas adecuadamente. Las ideas y planes que desarrolles hoy serán fructíferos para ti y los demás involucrados.

Piscis

Alejarse de personas que drenan tu energía permitirá fluir con mayor rapidez. Hoy se presentan oportunidades para avanzar en lo laboral, profesional y social, con resultados sencillos y positivos. Las firmas, contratos y acuerdos estarán favorecidos, al igual que compras y ventas.

MF