Miércoles, 03 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY miércoles 3 de septiembre

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este miércoles

Por: Moisés Figueroa

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este miércoles. ESPECIAL

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este miércoles. ESPECIAL

Aries

Se recomienda no desgastarse en situaciones sin importancia. Hoy la clave está en conservar tu energía y tu luz, pues se abrirán canales muy positivos de abundancia y prosperidad. Será un día excelente para realizar compras, ventas o cualquier tipo de negociación, tanto en el ámbito laboral como familiar.

Tauro

Los Tauro, así como los Virgo y Capricornio, contarán con la influencia de Mercurio en Virgo y la Luna creciente, que potencian la claridad mental y el triunfo en decisiones importantes. Es un momento ideal para analizar, planificar y avanzar en proyectos que ya han sido evaluados cuidadosamente.

Géminis

La recomendación es fluir con las situaciones. Mantener la calma, sonreír y confiar en ti mismo permitirá que todo avance positivamente. Cualquier gestión relacionada con compras, ventas, trámites o convenios estará especialmente favorecida.

Cáncer

Experimentarán un periodo de armonía y oportunidades. Es el momento de salir de la zona de confort y tomar decisiones que habían sido postergadas, ya que las circunstancias están alineadas para recibir éxito y tranquilidad en lo nuevo que llegue a sus vidas.

Leo

Brillará intensamente en lo laboral y en los estudios. Del 2 al 12 de este mes, se presentan días favorables para compras, ventas, negociaciones, ingresos esperados o nuevos proyectos. Todo lo relacionado con aprendizaje, compartir conocimientos y crecimiento personal estará particularmente beneficiado.

Virgo

Cuentan con muchas influencias positivas, incluyendo el Sol, la Luna, Mercurio y Júpiter. Este es un día para actuar más que para pensar; ya que las decisiones analizadas con anterioridad pueden comenzar a materializarse. Es momento de avanzar con determinación y confianza.

Libra

Escucha tu voz interior antes de tomar decisiones. La intuición y la percepción estarán especialmente afinadas, guiándote hacia las personas y situaciones correctas. Este es un día favorable para recibir consejos, concretar planes personales y profesionales, y aprovechar oportunidades mágicas que se presenten.

Escorpión

Se encuentra en un momento de liberación y empoderamiento. Romper viejas ataduras y afirmarte en tu lugar y decisiones te permitirá avanzar. Hoy es ideal para iniciar proyectos pendientes o recibir aquello que estabas esperando, con resultados favorables en distintos ámbitos.

Sagitario

Están enfocados en la claridad y la plenitud. El Sol y Mercurio en Virgo favorecen la definición de objetivos y energías, especialmente en lo profesional y económico. Las decisiones que tomes hoy conducirán a cambios positivos y avances concretos.

Capricornio

La Luna en tu signo potencia tu capacidad para cerrar negociaciones importantes. Las oportunidades que estaban detenidas o avanzaban lentamente ahora se concretarán. Contarás con fuerza, conocimiento y energía para hacer realidad tus proyectos y metas.

Acuario

Es un día de intensa actividad y movimiento. Reuniones, llamadas y compromisos estarán presentes, pero toda esta energía puede transformarse en resultados positivos si la canalizas adecuadamente. Las ideas y planes que desarrolles hoy serán fructíferos para ti y los demás involucrados.

Piscis

Alejarse de personas que drenan tu energía permitirá fluir con mayor rapidez. Hoy se presentan oportunidades para avanzar en lo laboral, profesional y social, con resultados sencillos y positivos. Las firmas, contratos y acuerdos estarán favorecidos, al igual que compras y ventas.

MF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones