Nana Calistar: Horóscopos para HOY 24 de septiembre de 2025

Aries

Tu naturaleza es noble y llena de luz, pero no confíes demasiado: a tu alrededor hay personas negativas que se quejan constantemente y transmiten energía densa. Evita acercarte demasiado a ellas, pues en lugar de impulsarte, podrían arrastrarte hacia abajo y afectar tu ánimo.

Tauro

Presta atención a cómo te muestras en público, ya que tu imagen podría quedar en entredicho. Si aún no alcanzas una meta, no es porque sea imposible, sino porque no has puesto la suficiente constancia y disciplina.

Géminis

Deja de insistir en vínculos que ya no existen. Si alguien te ha olvidado, lo mejor es soltarlo y seguir adelante. Además, cuida tu cuerpo: estás vulnerable a caídas o torceduras, y sería recomendable moderar el consumo de lácteos y grasas para evitar problemas inflamatorios.

Cáncer

Mantente atento, porque podrías enfrentar traiciones dentro de tu círculo cercano. Una amistad muy próxima podría estar hablando mal de ti y de tu familia a tus espaldas.

Leo

Se avecina una oportunidad de negocio con gran potencial de éxito, pero no descuides los detalles, pues incluso lo más prometedor puede arruinarse sin vigilancia. Estos días también podrías sentir nostalgia por un amor del pasado que no llegó a concretarse.

Virgo

Si tienes pareja, los celos podrían convertirse en un obstáculo . Evita la posesión excesiva y permite que tu ser amado respire, de lo contrario surgirán discusiones innecesarias. Enfoca tu energía en construir y aportar lo mejor de ti.

Libra

Cuida tus finanzas, evita gastos impulsivos en cosas que no necesitas. Si te invitan a salir, acepta, pues esa ocasión podría abrirte la puerta a alguien especial que cambie tu perspectiva sentimental.

Escorpión

Tu equilibrio emocional merece atención. El insomnio y la ansiedad pueden pasarte factura, y ni la apariencia ni la rutina podrán ocultarlo. Además, ten precaución con reencuentros amorosos del pasado.

Sagitario

Si tienes pareja, es momento de renovar la relación: asumir un compromiso mayor o, al menos, romper la monotonía. Si no se hace, el vínculo puede enfriarse poco a poco.

Capricornio

Podrías enfrentar un desacuerdo familiar, pero con calma y paciencia todo puede resolverse. En cuanto al amor, si estás soltero, recuerda que también requiere esfuerzo: no esperes que todo suceda por sí solo, la dedicación es fundamental.

Acuario

Eres generoso, a veces demasiado, y eso puede dejarte vulnerable. Recuerda que en el amor debe existir reciprocidad: dar y recibir en equilibrio. También podrías descubrir que una amistad cercana busca más aprovecharse que brindarte afecto real.

Piscis

Personas del pasado intentarán volver, pero sus recuerdos ya no tendrán el mismo efecto en ti, pues las heridas están sanando. Evita juzgar la vida de los demás sin conocer sus batallas, cada persona carga con su propia historia.

Con información de Nana Calistar.

