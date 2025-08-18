Nana Calistar: Horóscopos para HOY 18 de agosto de 2025

Aries

Las heridas emocionales que cargas no sanan porque, en el fondo, sigues aferrado al pasado. Es momento de dejarlo ir; por más que lo intentes, hay cosas que ya cumplieron su ciclo. Recuerda que todo en la vida tiene solución, excepto la muerte, y que con el tiempo, todo encuentra su lugar.

Tauro

Tu intuición financiera está especialmente aguda. Se presentan buenas oportunidades para emprender, especialmente en áreas como la gastronomía o las ventas. No lo dudes: este es el momento de actuar con decisión, ya que podrías obtener ganancias importantes.

Géminis

No necesitas rodearte de personas solo por costumbre. Lo que realmente necesitas es confianza en ti mismo y en tus capacidades. Estás por enfrentar situaciones que pondrán a prueba tu fortaleza, pero también te enseñarán a valorar lo simple y auténtico de la vida.

Cáncer

Insistir en una relación que no avanza solo te desgasta. Es mejor tomar distancia para que se den cuenta de tu valor. Si ya tienes pareja, mantén la calma: una ola de celos podría desencadenar conflictos. La clave será la comunicación y la confianza mutua.

Leo

Es momento de dejar de dejarte llevar por las apariencias. No todo lo que luce bien es genuino. Un amor a distancia que te ilusionaba comenzará a desvanecerse, y aunque duela, es parte del aprendizaje emocional que necesitas atravesar.

Virgo

Deja de cargar con culpas que no te corresponden y enfócate en ti. Inicias una etapa intensa de transformación personal. Organiza tu entorno, cuida tu salud y presta atención a tu imagen: sentirte bien contigo mismo abrirá nuevas puertas.

Libra

Tiendes a complicarte más de la cuenta. Es hora de tomar decisiones claras y dejar de postergar lo inevitable. También es importante no involucrarte en problemas ajenos, ya que podrías terminar enredado en conflictos innecesarios.

Escorpión

Reflexiona sobre lo que estás pidiendo a los demás y si tú mismo lo estás ofreciendo. Eres emocionalmente profundo, pero exigente. Comienza a cuidar tanto tu bienestar físico como emocional, porque todo lo que se descuida, se pierde.

Sagitario

Tu espíritu aventurero te guiará hacia nuevos comienzos. Se avecinan cambios favorables, especialmente en lo económico. Podrías cuestionarte decisiones pasadas, pero es mejor enfocarte en lo que viene y no en lo que ya no puedes cambiar.

Capricornio

Tu percepción estará más afinada que nunca. Detectarás intenciones ocultas de alguien cercano, así que mantente alerta. También podrías vivir un encuentro apasionado inesperado: disfrútalo si así lo deseas, pero sin esperar compromisos.

Acuario

Recibirás noticias sobre una antigua relación que podrían sacudirte. Aunque te sorprenda, tómalo con madurez. Si estás en pareja, pon atención a los signos de rutina y distancia: quizá sea momento de renovar la conexión.

Piscis

Tu confianza en los demás, aunque noble, podría jugarte en contra. Sé cauteloso con nuevas amistades que parecen perfectas en apariencia. Mantente al margen de rumores o conflictos que no te corresponden, para evitar complicaciones innecesarias.

Con información de Nana Calistar.

EE