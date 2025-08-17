Mhoni Vidente: Signos que tendrán suerte del 18 al 22 de agosto

De acuerdo con las predicciones del tarot compartidas por Mhoni Vidente, esta semana del 18 al 22 de agosto se perfila como un periodo de transformaciones y buenas oportunidades para algunos signos del zodiaco.

La energía astral favorece los cambios positivos, el cierre de ciclos y la llegada de recompensas que muchos estaban esperando.

Será un tiempo en el que la intuición, la disciplina y la confianza en uno mismo se convertirán en las principales herramientas para atraer la fortuna y dejar atrás lo que ya no aporta.

Estos son los signos que tendrán suerte esta semana:

Aries

El Ermitaño aunque es una carta de introspección, Aries tendrá suerte al encontrar dentro de sí mismo las respuestas que necesita.

El martes se presenta como su mejor día, con cinco golpes de suerte respaldados por el rojo y el verde como colores protectores. Su éxito dependerá de organizar el tiempo y confiar en la intuición, lo cual lo llevará a decisiones correctas en el trabajo y el amor.

Tauro

Este signo recibe directamente la carta de la buena suerte, La Rueda de la Fortuna. Todo apunta a que será una semana de avances en lo laboral y económico, con posibilidad de conseguir un trabajo mejor pagado o abrir un negocio exitoso.

Además, Tauro podrá cerrar ciclos y dar pasos firmes hacia una estabilidad sentimental.

Leo

El tarot ilumina a los leoninos con energía positiva. Esta semana tendrán claridad, fuerza y reconocimiento. El Sol les abre caminos en lo personal y lo laboral, incluso favoreciendo resoluciones legales a su favor.

Cinco golpes de suerte acompañan a Leo, que además contará con apoyo del arcángel Miguel. Será un tiempo para brillar, dejar atrás lo que no sirve y abrirse a relaciones más sanas.

Libra

Los librianos tendrán una semana enfocada en la prosperidad económica y patrimonial. Se marcan posibilidades de comprar o asegurar un inmueble, además de recibir dinero extra.

Sus decisiones estarán muy acertadas si confían en su intuición y no revelan demasiado sus planes.

El equilibrio financiero llegará, y hasta los pagos atrasados podrán solucionarse. La buena suerte se refleja también en los vínculos familiares y en la energía positiva que los rodeará.

Escorpión

Escorpión cortará con lo negativo y abrirá una etapa de abundancia. El tarot As de Espadas señala la llegada de una propuesta laboral bien remunerada y la posibilidad de un bono económico.

También la suerte en el amor está de su lado: quienes tienen pareja consolidarán la relación, mientras que los solteros recibirán una oportunidad seria. Es una semana para atraer lo positivo y dejar atrás dramas innecesarios.

Piscis

Piscis recibe una de las cartas más poderosas del tarot, El Mundo, indicando plenitud y logros. Es una semana de viajes, oportunidades internacionales y contratos favorables desde el extranjero.

El éxito se manifiesta en todos los aspectos: laboral, amoroso y personal. Además, la carta del Mundo marca abundancia y sorpresas positivas que abrirán nuevas etapas en su vida.

MF