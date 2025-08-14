Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 15 al 17 de agosto

Aries

El espíritu aventurero de Aries se verá reflejado en un fin de semana ideal para la reconciliación en pareja, con salidas, fiestas y gratas sorpresas. Una invitación para un evento importante el viernes abrirá la puerta a nuevos contactos y química especial, lo que podría generar colaboraciones o amistades valiosas.

Es momento de cuidar la alimentación para evitar problemas estomacales y mantener la energía alta. Un dinero extra, proveniente de una deuda pasada, llegará como alivio financiero. En el amor, la honestidad será clave para mantener la estabilidad, pues cualquier mentira podría derrumbar lo construido. Además, un amigo de Leo o Piscis propondrá un negocio interesante que, bien planeado, puede generar beneficios.

El domingo, la suerte se manifestará con los números 07 y 18, mientras que el color amarillo atraerá abundancia y confianza. Amores compatibles: Leo, Sagitario y Géminis.

Tauro

Los Tauro, con su gran sentido de la sensualidad y el disfrute de la vida, vivirán un fin de semana cargado de alegrías en el amor y momentos especiales con personas cercanas. Su talento en áreas como el diseño o la ingeniería seguirá impulsando su éxito profesional, y es probable que reciba propuestas para participar en proyectos importantes.

También recibirán ingresos adicionales por un trabajo extra o comisión especial. La jornada del domingo traerá una fiesta en la que pasarán momentos inolvidables y donde podrían conocer a alguien que les inspire. Sus días de suerte estarán marcados por los números 03 y 15.

En el lado positivo, Tauro destaca por ser ahorrador, alegre, buen administrador y fiel a su pareja; pero la terquedad, la agresión, la infidelidad y cierta torpeza al hablar pueden generar conflictos si no se controlan. Amores compatibles: Virgo, Capricornio y Cáncer.

Géminis

Siempre versátiles y con una mente inquieta, los Géminis disfrutarán de un fin de semana cargado de celebraciones, invitaciones y momentos para socializar. Aunque suelen iniciar proyectos que no siempre concluyen, su talento en la comunicación y las ventas les abre puertas constantemente, y esta semana podría presentarse una oportunidad laboral o de negocio.

La búsqueda de poder y estabilidad económica sigue siendo su motor, pero será importante no descuidar las relaciones personales. Entre sus virtudes están la inteligencia, rapidez mental y su gran humanidad; en el lado negativo, la tendencia a mentir y la inestabilidad amorosa.

Este fin de semana, los números de la suerte serán 00 y 11, y el color azul potenciará su energía y atraerá calma. No faltarán regalos inesperados, quizá relacionados con celebraciones personales o cumpleaños cercanos. Amores compatibles: Libra, Acuario y Aries.

Cáncer

El emocional Cáncer vivirá un fin de semana con energías encontradas y posibles roces en la pareja. La recomendación será no dejar que las emociones controlen las decisiones importantes. Una invitación a una fiesta el sábado servirá para despejar la mente, disfrutar con amigos y recordar que el presente también merece atención.

Este signo de agua, con gran memoria y tendencia a vivir ligado al pasado, podría aprovechar la ocasión para renovar su imagen con compras o un cambio de look. En el ámbito laboral y académico, se resolverán asuntos pendientes que darán tranquilidad para iniciar la próxima semana con menos presión. Sus números de la suerte serán 17 y 99, con el color amarillo como talismán de vitalidad.

Entre sus virtudes están la tenacidad, la capacidad de sacrificio y la discreción; en contraste, la indisciplina, la inmadurez emocional y cierta actitud infantil en el amor pueden jugarles en contra. Amores compatibles: Escorpión, Piscis y Tauro.

Leo

Regidos por el Sol, los Leo afrontarán días de éxito y confianza, con logros visibles en proyectos recientes. Su personalidad magnética, unida a su ambición, los impulsa a no conformarse y a buscar siempre ser líderes en cualquier entorno.

El fin de semana estará marcado por reuniones familiares o eventos cercanos, con un sábado propicio para la suerte gracias a los números 07 y 15 y al color rojo, que reforzará su fuerza personal. Entre sus planes destaca cambiar su teléfono por un modelo más actual y aprovechar el domingo para reconectar con la naturaleza, hacer ejercicio o meditar para renovar energías.

Sus fortalezas incluyen liderazgo, organización y generosidad; su lado menos favorable está marcado por el exceso de ego, la terquedad y la tendencia a querer dominar. Amores compatibles: Aries, Sagitario y Libra.

Virgo

Meticulosos y perfeccionistas, los Virgo aprovecharán el fin de semana para resolver asuntos familiares en casa y organizar espacios, pues para ellos el orden externo siempre ayuda a mantener la calma interna. Su carácter exigente y su tendencia a la autocrítica los lleva a no permitir errores, pero también a destacar como trabajadores incansables.

Un ingreso inesperado proveniente de la lotería o un pago atrasado podría alegrarles el día, con los números 05 y 44 como aliados y el color naranja como fuente de creatividad. El domingo será ideal para reuniones familiares, posiblemente con una comida especial, donde se sentirán rodeados de afecto. En su mejor versión, Virgo es limpio, ordenado y con gran don de mando; en el lado opuesto, tiende al chisme, al nerviosismo y al egoísmo. Amores compatibles: Tauro, Capricornio y Escorpio.

Libra

Este fin de semana se presentará cargado de compromisos laborales y tareas que no puedes seguir postergando. Uno de tus retos recurrentes, Libra, es que sueles dejar para el final lo más importante, así que esta vez procura administrar tu tiempo con más estrategia para evitar presiones de último momento.

El viernes trae buena fortuna en los juegos de azar, especialmente con los números 09 y 16. Llevar un perfume con aroma que te guste mucho te ayudará a cortar energías negativas y atraer vibraciones más favorables. En el amor, si esa persona ya dejó claro que no siente lo mismo, es mejor cerrar ese ciclo de manera definitiva.

En cambio, tu compatibilidad amorosa brilla con Aries y Géminis, signos que te pueden aportar dinamismo, pasión y equilibrio. No tengas miedo de abrir el corazón si conoces a alguien con esta energía. El fin de semana será propicio para realizar mejoras en tu hogar y recibir una sorpresa en forma de regalo.

Recuerda que tu signo siempre busca reconocimiento, y la mejor manera de conseguirlo es cosechando logros con disciplina y constancia.

Escorpión

El viernes se perfila como un día intenso en el ámbito laboral, con juntas importantes con superiores o personas de peso en tu entorno profesional. Esto podría generarte cierta presión, ya que tu tendencia perfeccionista hace que quieras que todo salga impecable. Sin embargo, recuerda que lo más valioso en el trabajo es que disfrutes lo que haces; de esa forma, los reconocimientos llegarán sin que tengas que forzarlos.

En el terreno sentimental, vivirás tres días cargados de encuentros apasionados que te devolverán vitalidad y motivación. También podría buscarte un familiar para tratar un asunto relacionado con herencias o bienes compartidos. Este es un buen momento para atreverte a hacer cosas diferentes, viajar, estudiar o iniciar un proyecto que habías postergado.

Tus números de la suerte son 06 y 55, y tu color de poder es el verde. Existe la posibilidad de que reaparezca un amor prohibido, probablemente de Aries o Cáncer, que despertará emociones intensas.

Sagitario

El fin de semana estará marcado por una fuerte carga de trabajo, pero también por el ingreso de ganancias extra. Tu momento energético es muy favorable y tu optimismo natural está renovado, lo que te permitirá destacar en todo lo que emprendas. El viernes podría surgir una reunión en tu empleo para discutir cambios de puesto o aumentos de sueldo, y también podrías ser invitado a una cena para celebrar un cumpleaños.

En el plano amoroso, es tiempo de evitar el drama y los celos excesivos. Una actitud más ligera hará que tus relaciones fluyan mejor. Económicamente, podrías recibir un ingreso inesperado, ya sea por la venta de un vehículo, un bono o un pago atrasado. El fin de semana traerá fiestas y momentos de convivencia en los que tu carisma natural será clave.

Tus números de la suerte son 05 y 21, con el blanco como color protector. Recuerda cuidar tu alimentación y tu actividad física para mantener el ritmo. En el amor, podrías conectar con signos como Aries o Leo, que combinan bien con tu entusiasmo y tu espíritu aventurero.

Capricornio

Este viernes podrías enfrentar pequeños roces o tensiones en el trabajo o en la escuela. Mantente al margen de chismes y evita hacer comentarios que puedan malinterpretarse. Un dinero extra podría llegar gracias a un bono o a la recuperación de una deuda antigua. Sin embargo, cuida no caer en excesos con el alcohol o hábitos poco saludables, ya que podrían afectarte más de lo habitual.

En el ámbito sentimental, podrías buscar a una expareja para pedir perdón. Aunque tu orgullo es fuerte, reconocer errores puede abrir puertas para un nuevo comienzo, ya sea con esa persona o contigo mismo. También podrías iniciar trámites para un cambio de casa o recibir el regalo de una mascota.

Tus números de la suerte son 12 y 30, y tu color es el rojo. Un nuevo amor, posiblemente de Tauro o Aries, podría traer estabilidad y compatibilidad. En salud, presta atención a problemas digestivos o intestinales. La clave estará en la prudencia y en seleccionar mejor las relaciones en las que te involucras.

Acuario

El fin de semana estará lleno de actividad y reflexión. Tu naturaleza analítica te llevará a evaluar si estás en el camino correcto, tanto en lo personal como en lo profesional. Es momento de ordenar ideas y convertirlas en acciones concretas. En el amor, modera tus exigencias; recuerda que nadie es perfecto y que el amor verdadero se construye con aceptación mutua.

Podrías sentirte atraído por personas de Tauro o Libra, signos con los que compartes gran compatibilidad emocional. Económicamente, un préstamo o pago atrasado podría ayudarte a equilibrar tus finanzas. El sábado, una fiesta o reunión social te permitirá relajarte y conectar con gente nueva.

Tus números de la suerte son 13 y 40, y tu color es el azul. En salud, cuida los altibajos emocionales que a veces se intensifican por tu carácter firme. Recuerda que la verdadera meta es mantener la felicidad como prioridad.

Piscis

Este será un fin de semana para hacer ajustes importantes en tu vida emocional. Tu signo está en una etapa de renovación y las energías positivas te rodearán si decides dejar atrás lo que no te aporta. El viernes traerá trabajo y cierta presión, pero la clave será mantener la calma y evitar discusiones. También será un buen momento para liquidar deudas y comenzar un plan de ahorro.

En el amor, evita el dramatismo y busca ser más tolerante con tu pareja, aprendiendo a no querer controlarlo todo. Si estás soltero, Libra y Cáncer serán tus mejores opciones para una relación estable y llena de conexión emocional.

Tus números de la suerte son 08 y 23, y tu color protector es el rojo. Es posible que recibas una invitación para una fiesta el sábado que te ayudará a despejarte. También es un buen momento para hacer reparaciones pequeñas, como cambiar una llanta de tu coche. El consejo final: define lo que sientes y actúa en consecuencia, sin dejar espacio para dudas que te desgasten.

Con información de Mhoni Vidente

MF



