Horóscopo Negro para HOY 14 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Hoy, lo importante es que te cuides y mires por ti. Porque dentro de muy poco, las cosas van a cambiar mucho. Viene un proyecto muy productivo que va a poner a más de uno a morderse la lengua. Y a quien no apostó por ti en su momento, ni agüita. Aries, vas a triunfar. TAURO (21 abril-20 mayo).Vive el momento, Tauro, sin calcular nada, ni miedos. Y fíjate bien: cuanto mejor te sientes contigo misma, más cosas buenas atraes. Si estás en medio de algún reto personal y sientes que no has conseguido todo lo que querías, no te lamentes. No es un fracaso: es una parte del proceso. Recuerda que el progreso no siempre es lineal.GÉMINIS (21 mayo-21 junio).A veces, aunque todo esté al borde, trata de pensar en que lo que tienes delante es una nueva vida. Y aunque dé vértigo, también está llena de posibilidades que no puedes dejar pasar. Camina, Géminis. No hay más tiempo para dudas. Este es tu momento. CÁNCER (22 junio-22 julio)Recuerda, nada dura para siempre, y por suerte, lo que te estaba pesando también tiene fecha de caducidad. Esta semana es para que lo tengas claro: lo que no suma, fuera. Y lo que sí, que se quede y crezca. Disfruta de la etapa que estás por vivir sin preguntarte constantemente cuánto durará o cuándo se terminará.LEO (23 julio-22 agosto).Ahora mismo lo que necesitas es estrategia, no impulso. Saber cuándo moverte, cuándo callar y cuándo actuar. Y, sobre todo, no dejar que las pequeñas provocaciones te saquen de tu centro. Este jueves, Leo, el control real está en decidir qué batallas peleas y cuáles dejas pasar. Porque créeme: en las que elijas entrar; vas a ganar.VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Tendrás que filtrar bien la información, los comentarios y hasta las actitudes de la gente que te rodea. Y no es por paranoia: es por autoprotección. La energía es demasiado valiosa como para gastarla a lo güey. Actúa con inteligencia, protege tus límites y sigue avanzando, aunque el terreno no sea firme. Porque sí, puede que todo parezca que te pasa a ti, pero también es verdad que tú siempre has sabido qué hacer con eso.