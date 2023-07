Nana Calistar: Horóscopos de hoy 25 de julio

Aries

Eres una persona muy fuerte y fregona pues lo que te propones lo cumples, eres de temerse como enemigo pues sueles ser de los que cuando menos lo esperan tiran el golpe sin importar lo que vaya a pasar. Se viene un viaje muy perro donde te la pasarás de lo mejor.

No gastes tanto en cosas innecesarias, invierte en un negocio de comida, te va a venir perfecto. Amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas, sin embargo, sabrás que ya no hay espacio en tu vida para él o ella.

Un negocio en puerta se visualiza con mucho éxito. Andarás algo estresado o estresada por una situación familiar que te ha quitado el sueño.

Tauro

Cuidado con un accidente que va a estar a la orden del día. Traerás un humor bien complicado al punto que podrías dañar a personas que te rodean, ten mucho cuidado con esas situaciones o cuestiones.

Aguas a quien le cuentas tus cosas y planes, recuerda que tienes un chorro de gente que te envidia. Aprende a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien no hace nada por estar contigo, toma el toro por los cuernos y atrévete.

Déjate de tonterías y pon atención a lo que pasa en tu vida, te centras tanto en la vida de las demás personas que te olvidas por completo de vivir lo que la vida te ofrece.

Géminis

Tu carácter fuerte podría asustar a quienes te rodean, se te da mucho decir las cosas como son y eso no les parece a muchas personas y podría traerte muchos problemas.

Deja de pensar que no puedes hacer algo, tienes el talento, la fuerza y las ganas para lograr lo que deseas, no te limites, recuerda que si alguien no pudo no significa que tú tampoco lo lograrás. Viene un proyecto que tienes en mente y que empezará a cuajar en estos días.

Un familiar de tierras lejanas te visita. Tu forma de ver la vida será la clave para que logres tus metas, ya no te reproches los errores que cometiste y más porque cometerás muchos más en tu vida, aquí el punto es reírte de tus caídas y levantarte con más fuerza.

Cáncer

Es importante que confíes más en tu capacidad para lograr tus metas, no permitas que la negatividad de otras personas te haga caer en situaciones complejas o cuestiones que no te corresponden.

Si las cosas te han salido mal últimamente no te desesperes ni te deprimas por esa razón, al contrario, aprende de cada golpe que te da la vida para no caer en los mismos problemas de siempre.

Siempre buscando el amor, las buenas cosas y la felicidad, sin embargo, no disfrutas el camino ni el momento, aprende a ver la vida de manera distinta, disfruta cada día como si solo fuera uno, no te quedes con ganas de nada, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.

Leo

No permitas que las personas te quiten el sueño con sus malos comentarios, aprende a deshacerte de toda esa miércoles que lejos de ayudarte a mejorar solo te hunden más en tristezas y depresiones.

Cuídate de una caída o accidente en casa o trabajo. Si ya tienes una relación los pleitos por desacuerdos económicos y familiares se harán presentes. Si tienes una relación, habrá un ambiente tenso ya que otra persona está metiendo cizaña y malas energías pues quiere perjudicarlos como pareja.

Debes tener mucha precaución con infecciones y enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día. Busca a quien te busca y te ayude a mejorar y no a quien solo con reproches te haga sentirte más mal.

Virgo

Nuevos amores se avecinan y la llegada de una amistad con la que habías tenido problemas, ten cuidado en hablar de más o contarle cosas que no debes, recuerda que ya te falló en el pasado.

Extrañarás mucho a familiares lejanos, trata de comunicarte pues ayudará a calmarte un poco al saber que está bien.

La amistad te llegará con un chisme de una expareja. Vienen cambios en el trabajo y en los dineros, aprovecha los ingresos extras para ir pensando en un negocio para mejorar en esta casilla.

Tienes todo para estar bien y ser feliz, pero concentras mucho tus energías y tu tiempo en cosas vanas que solo te ponen peor. Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora laboral y cambios en cuestión de horarios y de puestos.

Libra

Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto pues podrías sufrir como ya antes lo hiciste. Se cancela una fiesta o salida por culpa de amistades. Es probable que en tus sueños se revelan grandes verdades que estaban ocultas o que te negabas a creer.

Cuídate de caídas y golpes, es decir los accidentes podrían estar a la orden del día. Regresar con exparejas es como vomitar y tragarse el vómito y ya te lo he dicho mil veces, tú tienes la última palabra, no vale la pena sufrir por las mismas tonterías habiendo tantos nuevos mundos por descubrir.

Necesitas estar muy seguro o segura de lo que dirás pues las palabras podrían regresar a ti multiplicadas por tres en un futuro si no sabes usarlas. No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos, recuerda de dónde vienes y quién eres, pero sobre todo recuerda lo que vales.

Escorpio

Un viaje se cancela y chismes sobre amistades que se alejaron llegarán a ti. Necesitas poner en la mesa los proyectos que tienes y ver de qué manera conseguirás lo que buscas, eres muy de hacer un chorro de planes, pero no le atoras para conseguirlos.

Si no tienes una relación el escenario se muestra perfecto para iniciar romance, dile a la persona que te interesa lo que siente y no sigas perdiendo el tiempo, si te rechaza al menos sabrás que no tienes por qué seguir ahí insistiendo y buscar otras opciones.

No pierdas el tiempo en esas personas y enfoca tu energía y tu vida en alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar su tiempo en ti.

Sagitario

Las fregaderas que cometas en estos días las pagarás muy caro en un futuro próximo, ponte las pilas y no creas más en palabras sino solo en hechos. Te invitarán a salir en próximos días amistades y al final van a cancelar y no se va a hacer nada, recuerda que son muy de esas.

No permitas que nadie afecte tu círculo y cada sueño que tienes, estás en la mejor etapa de lograr cuanto te propongas. Cuídate de fracturas y torceduras.

Llegó la hora de mandar a tiznar a su madre a esa gente tonta que solo te busca cuando necesita un favor, pero cuando tú los necesitas no se aparecen ni debajo de las piedras. Ya no finjas sentimientos donde no los hay, sino sientes nada por la persona con la que estás o sales no sigas ahí.

Capricornio

No te deprimes si la persona amada no está a tu lado, recuerda que a toda vela le llega su hora, la vida se encargará de reunirlos o separarlos, pero sea lo que sea, sabrás salir adelante y ser feliz. No comas tantos lácteos o grasas porque vienen problemas de inflamación.

Una amistad te pedirá un consejo, ten cuidado a quien ayudas pues podría morder tu mano. Si no estás de acuerdo con algo de tu trabajo o familia no te quedes callado o callada y exprésalo, recuerda que si no hablas jamás serás escuchado o escuchada.

Cuídate de traiciones por parte de amistades pues estarán a la orden del día, uno de tus amigos más cercano se la ha pasado hablando tontería y media a tus espaldas.

Acuario

Trata de disfrutar más tu tiempo de descanso, piensa hacia dónde vas y qué estás haciendo para conseguirlo. Si tienes una relación se visualiza un engaño y mentiras que pondrán muy tenso el asunto, no exijas más de lo que puedes ofrecer.

Es probable que tengas pleitos con una amistad debido a que te vas a enterar que anduvo de lengua suelta con otras personas hablando cosas negativas de ti. En este mes que entra si tienes pareja su amor se pondrá a prueba con una tercera persona en discordia y con los tiempos, estarán tan ocupados que se comenzarán a ver menos tiempo en la semana o habrá ciertas cuestiones de pareja que les incomodará uno de otro.

Se visualiza un viaje en tu terreno y posibilidades de encamarse con una persona de una red social con quien has estado coqueteando.

Piscis

El verdadero rostro de las personas lo conocerás en la adversidad, no dejes en tu vida a quien solo te busca cuando estás en flor. Puede que en estos días vuelvas a estar en estado depresivo al recordar lo que pudo ser con la persona amada, ten presente que si no está contigo en estos momentos es porque en el destino no estaba escrito que así fuera.

Ya no finjas amor, sino lo sientes a la fregada, recuerda que tu tiempo vale oro aprovéchalo con quien si te mueve el asunto. Cambios o arreglos de documentos en puerta.

Una amistad comenzará a sentir cosas bellas por ti. Aguas puedes lastimar a quien solo quieres. Te vienen grandes cambios en tu vida pues descubrirás que una persona muy querida para ti te ha jugado el dedo en el hocico.

Con información de Nana Calistar