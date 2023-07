Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 24 al 30 de julio

Aries

Cambios, transformaciones, grandes oportunidades, todo lo relacionado con la casa 7 que son las asociaciones de trabajo, de sentimientos, de matrimonio y demás, están muy favorecidas. La casa del dinero te está dando la oportunidad de que soluciones algo que tiene que ver lógicamente con los dineros, hacer un gran y buen balance de ingresos y egresos.

Rodéate de personas que estén vibrando en tu misma frecuencia, que es la frecuencia del amor, de la alegría, del positivismo, del Sí se puede hacer que las cosas sucedan, ese eres tú no bajes de frecuencia juntándote con personas que puedes mandarles amores y bendiciones, pero si tienes que estar cerca de ellos, por cuestiones laborales o estudiantiles, pues que sea un rato no te contamines mucho.

Tauro

Vas a poner en esta semana la flecha exactamente en el lugar justo y adecuado, tienes todas las de ganar, especialmente en el trabajo, habrá muy bien dinero. Esta semana como imanes se van a presentar personas en tu vida dándote oportunidades profesionales con cambios muy favorables en tus ingresos, decreta, visualiza y afirma lo que tú quieres que se te dé por esencia.

La casa que te dará cobijo será la casa número 2, casa de las propiedades, dineros y demás, eso es lo que quieres y eso es lo que tendrás. También te irá muy bien en el amor, Mucha pasión, pero sin celos, no desgastes tu relación por cosas sin importancia.

Géminis

Abre el corazón, las palmas y confía en la abundancia que el universo tiene para ti. Jupiter que está precisamente en tauro te está abriendo puertas y más puertas, una súper semana, solamente que tú te la debes de creer. En ti está hacer que las cosas sucedan.

Cáncer

Vas a tener una oportunidad en esta semana de arreglar diferencias de comunicación en tu ambiente profesional, eso te va a dar una enorme paz, serenidad y tranquilidad, traes tu agenda por demás saturada, quiere decir que traes múltiples ocupaciones, delegar va a ayudarte muchísimo, sobre todo a todo lo nuevo que la vida te está poniendo sobre la mesa, vas a traer más responsabilidades de las que ya tienes.

Haz lo que te corresponde, claro, hay que apoyarse definitivamente, pero lo justo, lo necesario, el apoyo que deba de ser, también puede haber una diferencia de comunicación en tu ambiente social por tu exceso de bondad o de ternura o de abrazar y de cuidar, tú puedes sentirte que no está recibiendo en la misma medida que estás dando y puede ser muy cierto.

Leo

No estés esperando para dar ese paso, no posterguen más los acontecimientos, estamos en el ciclo de tu cumpleaños. Estamos en el sol en tu signo y luego ahí viene mercurio en Virgo espectacular. Va a ayudarte muchísimo lo que tengas que hablar, expresar y comunicar, te va a dar grandísimo resultados. Tú traes en mente hacer compras, ventas y negociaciones para hacer algo nuevo, diferente y poner las frutas en diferentes canastas, tú lo puedes lograr perfectamente porque tienes la inteligencia, la capacidad y el carisma.

Eres muy una persona que cae bien, por lo regular, y que provoca envidias, pero tú mándales, amores y bendiciones, diles “si me brillo, te molesta, ponte las gafas”. Esta semana buenísima para que recibas cambios en tu economía, cambios en tus ingresos, viajes que has dejado para después por lo que haya sido, pero los viajes llegan y regresan a tu vida,

Virgo

Vienen en esta semana juntas, eventos, reuniones familiares donde vas a llenar tu corazón de mucha felicidad y de mucha alegría. La comunicación te va a ayudar tremendamente

para algún tipo de negociación o trámite que tú traías por ahí pendiente y que no se estaba dando o moviendo, también tienen que ver contratos y acuerdos de tus seres amados, tu familia que tal parece que tú quieres hacer un cambio dentro de la organización de tu hogar, para que todo funcione como debe de ser.

Haz lo tuyo y que los demás hagan lo de ellos, porque cada uno tenemos nuestros dones, si llegan a un acuerdo en familia que cada quien ponga el eslabón de como debe de ser, así van a lograr muchísimo más y mejor en cuestión de comunicación amorosa, familiar y económica. Finalmente, casi al terminar la semana, vas a estar en una junta de amigos, trabajo, donde te van a presentar a alguien que te conviene muchísimo para tu futuro muy corto plazo.

Libra

No dudes, hay Providencia total, quiere decir que todo se acomoda en el lugar justo, correcto y conveniente, lo único que tú necesitas saber es qué quieres, es tan sencillo, ¿qué quieres? Y el universo te lo va a regresar. Te están dando la oportunidad de reencontrarte contigo y al tener ese reencuentro vas a poner pies en la tierra, los ojos hacia el cielo y la mano en el corazón.

Vas a tener la fuerza, la entrega, el compromiso, para tomar las determinaciones y las decisiones que mejor convengan para ti y para los tuyos. Acuérdate que eres una persona muy mágica y que lo que pasa por tu mente lo haces realidad.

Escorpio

Todo lo relacionado con el hogar, en esta semana, va a ser muy importante, la familia, la casa, las compras, las ventas, las negociaciones, la casa, la remodelación. Va a ser un le compro, le pongo, le quito, le hago y le deshago, también quieres tener algo nuevo, algo diferente en cuestión de arte, de belleza. Es muy importante que en el hogar todo lo que tenga que ver con aparatos electrónicos y electrodomésticos llegues a buenos acuerdos, lógicamente contigo mismo, eso va a ser que tu pasado, tus agobios, tus angustias, tus dolores estén sanados.

Algo bien importante cuando se habla del perdón, no olvidar, perdonar significa ver con otros ojos y que no traigo fresca la situación que se me hizo entonces, pero no se me olvidó. Ya no me duele, eso es perdonar, y ese proceso va a ser súper mágico porque te has dado cuenta que hay una cicatrización bárbara en tu alma, en tu ser, en tú yo, en tu corazón que te va a ayudar a abrir cualquier puerta porque te sientes pleno, contento, realizado, liberado.

Sagitario

Traes todas las de ganar, ¿qué estás esperando para hacer las cosas? Lo pasado, pasado, te caíste, te levantaste, te raspaste, pues te curas. La gente positiva es aquella que se cayó, se levantó, se sacudió, se curó los raspones, le sonrió a la vida y le dijo ahí voy de nuevo, todo lo que has estado viviendo el transcurso desde finales de marzo a la fecha han sido cambios, crecimientos, aprendizajes, caídas, levantadas, alegrías, efervescencias desesperaciones ¿y demás sabes por qué? Porque es momento de hacer cosas nuevas y diferentes.

Haz introspección, platícate, haz oración, una conexión en tu interior para que tomen las determinaciones que mejor convengan a tú yo, a tu ser, a tu persona, ponte a mero adelante de la fila, date tu sitio, estás en el momento justo, perfecto y conveniente donde las puertas espirituales, económicas y sentimentales se abren de par en par.

Capricornio

Esos proyectos que estaban bloqueados, esos dineros que no se te daban, eso que no rendía, ese crédito que no funcionaba, ese trabajo que no daba, ¡olvídalo!, todo caminando, pero como maquinita perfecta, todo está funcionando de manera adecuada, los planetas te están favoreciendo, tú estás poniendo muchísimo de tu parte enfocándote exactamente en lo que tú si quieres que se te dé, no enfocándote en lo que no eres, te enfocaste en lo que sí eres, en lo que sí haces y en lo que sí tienes y eso se multiplicó en abundancia, en triunfo, en prosperidad.

Cuando quitas los caprichos de tu mente y de tus emociones y te percatas del nivel que tienes como persona capaz, inteligente, astuta, audaz, que si le entras a las cosas perfectamente bien sin miedo alguno, aquí está el resultado, tienes una súper semana.

Acuarios

No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Si lo puedes pensar, lo puedes sentir, lo puedes imaginar, quiere decir que lo puedes hacer, utiliza tu fuerza, tu poder, tu energía, tu entrega, tu compromiso y tu creatividad, recibes avisos sumamente importantes los cuales son abrirte puertas y más puertas analiza, observa y checa maneja muy bien tu agenda maneja, la organización, la responsabilidad, la puntualidad, la disciplina, como sabes hacerlo porque vienen muchas cosas a tu vida que es el resultado de tu buen proceder.

Venus ahorita en estos momentos está dándote la atracción, la química, el magnetismo, aprovecha esto que son aproximadamente 11-13 días súper efectivos, quiero decir que estamos con semana creciente, la siguiente semana es luna llena y abrimos el primero de agosto con la súper luna llena y cerramos el mes también con súper luna llena, traes varita mágica adelante acuario

Piscis

Las asociaciones, los contratos, los acuerdos, las negociaciones se marcan totalmente a tu favor y para que todo eso se dé lo único que debes de hacer es creer y confiar en la abundancia que este universo rico tiene para ti, tú siembras lo que debes de cosechar. Esta semana es buenísima, vas a recibir noticias de algo que tú querías, algo que tú necesitabas tiene que ver contigo, por supuesto como siempre con tus amistades, con tus amigos, con las personas cercanas.

Ahora estás haciendo un círculo de amor, de paz, de armonía, de felicidad, fuiste cerrando filas con tus amistades, y te empezaste a dar cuenta con el transcurso de la vida, del camino y ahorita los amigos que tú tienes son esos hermanos de vida, que has elegido por medio de ellos, vas a hacer una negociación que te van a dar muchísima paz y tranquilidad. Aprovecha toda esta semana para poner las cosas en orden, tranquilo, relajado, orden, me refiero en todo en lo físico, mental y espiritual.

