En el amor se abre un nuevo ciclo de claridad: empezarás a comprender lo que antes te confundía. Para que florezca algo verdadero, necesitas dejar atrás recuerdos y heridas que solo limitan tu corazón. Suelta lo viejo y abre espacio a un vínculo más sano y pleno. Exprésate con sinceridad en tu vida sentimental. El amor auténtico no necesita discursos largos, solo verdad. Es momento de rodearte de personas que sumen a tu felicidad y de apartar a quienes han traído tristeza o desequilibrio emocional. Un vínculo del pasado podría dar señales de vida, pero no te conviene regresar a lo que ya no tenía futuro. Si alguien se acerca en busca de apoyo sentimental, ofrece tu escucha sin cargar lo que no te pertenece. El amor se fortalece cuando aprendes a poner límites. Un viaje o reunión social podría acercarte a alguien con quien ya habías tenido contacto, y esa conexión podría encender chispas. Confía en tu intuición y en la fuerza que hoy tienes para proteger tu corazón. El amor requiere de seguridad en ti mismo, no de ingenuidad. Tu vida amorosa pide liberación de cargas emocionales que ya no te permiten disfrutar. El momento es perfecto para priorizar tus deseos y elegir a quien realmente quiera caminar a tu lado. Cambiarás de perspectiva y dejarás de colocarte en situaciones donde solo sufrías. No todos los afectos a tu alrededor son sinceros. En el amor, cuida tu energía y evita entregar tu confianza a quien busca aprovecharse. Aprende a decir “no” y a proteger lo que realmente vale: un vínculo honesto y recíproco. La envidia también se refleja en tu vida sentimental; hay personas que no celebran tu felicidad. No permitas que rumores o malas intenciones afecten tu relación o tu búsqueda de amor. Cuida tu carácter, porque un impulso mal manejado podría lastimar a quienes amas. Deja de cargar culpas en tu vida amorosa. El pasado ya no tiene poder sobre ti. Hoy es momento de construir un amor nuevo y consciente, con la mirada puesta en lo que realmente deseas. Las oportunidades de un vínculo transformador están cerca, atrévete a tomarlas. En el amor, tu ánimo influye más de lo que crees. La tristeza y la apatía no dejan entrar lo que de verdad mereces. Cambia tu energía y verás cómo se renueva tu capacidad de atraer a alguien que te valore de corazón. Tus altibajos emocionales también se reflejan en la pareja o en tus vínculos afectivos. No dejes que otros influyan en tu paz interior. El amor requiere de estabilidad, y esa nace primero en ti: pon límites y quédate con quien respete tu equilibrio. Ya no esperes lo imposible de alguien que ha demostrado no estar a tu altura. En el amor, mereces reciprocidad, no migajas de atención. Suelta a quien solo busca algo pasajero y abre el corazón a quien esté dispuesto a construir contigo. En el terreno amoroso, las quejas no transforman nada. Si algo no funcionó, la vida siempre da segundas oportunidades con otras personas o en nuevas circunstancias. Disfruta de tu presente: valora a quienes te quieren y no mendigues afecto donde no lo hay. Con información de Nana Calistar. EE