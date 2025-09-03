Horóscopo Negro para HOY 3 de septiembre; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Prepárate porque septiembre va a ser un mes clave para ti. Ni todo será bonito ni todo será un drama, pero sí será determinante. Esta semana deberías empezar a poner límites a ciertas personas que, aunque no quieras reconocerlo, te están influyendo demasiado y no de la mejor manera. TAURO (21 abril-20 mayo).No vas a dejar que nada ni nadie te hunda, al contrario. Esta semana vas a trabajar al máximo para abrir una etapa nueva en tu vida, una etapa que huele a cambios grandes: mudanzas, trabajo nuevo, cambios de entorno… en resumen, aire fresco por todos lados.GÉMINIS (21 mayo-21 junio).Lo más loco de todo es que algo dentro de ti está cambiando. Siempre has sido el defensor número uno de tu libertad, de hacer lo que te da la gana cuando te dé la gana. Pero últimamente empiezas a notar que eso no lo es todo, que también necesitas calorcito de la gente que quieresCÁNCER (22 junio-22 julio)Esta semana todo se revolverá, sí, pero de ahí también puede salir claridad. Y recuerda: atraer la calma depende mucho de ti y de cómo decidas enfocar lo que vives. Empieza a pensar que todo va a salir bien, porque esa mentalidad será tu ancla estos días.LEO (23 julio-22 agosto).Otro tema: el dinero. Sí, Leo, lo sabes. Has estado gastando sin pensar demasiado, como si tu cuenta fuese infinita, y ahora llega un choque de realidad. Hoy empiezas a controlarte más y a ser consciente de lo que entra y lo que sale. VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Ahora, vamos a lo importante: el amor. Aquí esta semana empiezan las preguntas incómodas. Te vas a dar cuenta de que hay promesas que no se están cumpliendo y, Virgo, tú ya no estás para esas tonterías. Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO