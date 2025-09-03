Horóscopo Negro para HOY 3 de septiembre; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).Lo primero: toca poner los pies en la tierra. Vuelve a tus rutinas, a esa disciplina que a veces te da pereza pero que, cuando la sigues, te hace sentir orgulloso de ti mismo. El día a día que has construido es tu refugio, tu paz mental, y septiembre viene justo para recordártelo.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Escorpio, si estás en pareja, es momento de hablar desde la verdad, sin miedo, y de poner límites claros. Si estás soltera, este eclipse puede despertar atracciones intensas, pero ojo: no te dejes llevar por el drama, observa y decide.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Es posible que esta semana tus emociones van a estar un poco confusas y eso es completamente normal. Esta semana no te obligues a tenerlo todo claro. Date tiempo, respira, busca ratitos solo para ti. Y si tienes que decir no a planes que no te apetecen, dilo. CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).En lo laboral, sí, lo sé, estás hasta la madre de injusticias. Y claro, eso por dentro te quema, te hace pensar que nunca será suficiente. Pero esta semana llega un respiro. Vas a vivir algo que te hará pensar: “no estoy tan perdida, sí que voy a salir de esta, sí que tengo con qué ganar”.ACUARIO (22 enero-19 febrero).Llevas demasiado tiempo conteniéndote. Tragando para no incomodar, callando para no perder, moldeándote para no molestar, incluso haciéndote pequeñito para no hacerte daño a ti mismo. Y eso, es traicionarte. Porque tú no viniste a este mundo a encajar, claramente.PISCIS (20 febrero-20 marzo).Te aviso: viene semana intensa. Y lo mejor que puedes hacer es silenciar las voces externas. Ya basta de que los demás decidan por ti, de estar al servicio de todo el mundo, menos de ti mismo. Esta vez, Piscis, tienes que priorizarte. Con información del Horóscopo Negro*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO