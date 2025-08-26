Martes, 26 de Agosto 2025

Horóscopos de HOY 27 de agosto | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Este día Nana Calistar comparte las predicciones astrológicas para cada signo en el amor

Nana Calistar te dicta la suerte de tu signo en el amor. INSTAGRAM / @nanacalistartv

Aries

Deja atrás los celos injustificados. El amor necesita confianza para florecer, no dudas constantes. Si no puedes confiar, quizá debas replantearte si ese amor es real. Amar también implica arriesgarse; no temas equivocarte, porque de cada caída se aprende.

Tauro

Ábrete al amor sin miedo. Si estás soltero, permite que nuevas personas entren en tu vida. Amar vale más que quedarse con la duda de lo que pudo ser. Vive el amor con libertad, sin justificarte ante nadie, pero con autenticidad.

Géminis

Pronto entenderás por qué el amor ha sido confuso últimamente. Todo tiene su razón. Un mensaje o llamada puede despertar sentimientos dormidos. Disfruta lo que venga, pero no te precipites con los cambios emocionales.

Cáncer

Un nuevo amor podría tocar tu puerta, tal vez gracias a alguien cercano. Mantén la calma y no idealices demasiado. Las emociones intensas son parte de tu naturaleza, pero el verdadero amor se construye paso a paso, no con expectativas desbordadas.

Leo

Una persona del pasado puede regresar, pero sus intenciones podrían no ser claras. Antes de reabrir esa puerta, pregúntate si aún hay amor real o solo nostalgia. Sé prudente con lo que revelas de tu corazón, incluso entre los tuyos.

Virgo

Vienen sorpresas en el ámbito amoroso que pueden sacudir tu rutina emocional. No te cierres a lo inesperado; a veces el amor aparece cuando menos lo buscas. Mantente receptivo, pero sin perder tu equilibrio.

Libra

Estás aprendiendo a amar con más madurez. Ya no te entregas a cualquiera, y eso es bueno. Estás construyendo vínculos más auténticos, basados en respeto y claridad, no en ilusiones pasajeras.

Escorpio

Puede que estés cerrando un ciclo amoroso. Si algo terminó, no lo fuerces. Agradece lo vivido, suelta lo que ya no te nutre, y abre espacio para un amor más alineado contigo. Habla con ternura, incluso en las despedidas.

Sagitario

Estás invirtiendo tu amor en alguien que no te corresponde como mereces. Es momento de soltar. El amor sano no se fuerza ni se mendiga. Tu sinceridad es poderosa, pero recuerda usarla con sensibilidad para evitar lastimar o alejar.

Capricornio

No sigas manteniendo una relación que ya no te mueve el corazón. El amor no se trata de aguantar, sino de sentir. Sé honesto contigo y con la otra persona. Liberarte también es un acto de amor, incluso si duele al principio.

Acuario

El amor también requiere responsabilidad emocional. Si has cometido errores, pide perdón a tiempo. A veces, el orgullo puede alejarnos de quienes más nos importan. Amar también es saber reconocer cuándo fallamos.

Piscis

Cuidado con confundir deseo con amor. Podrías sentirte atraído por alguien cercano, pero no todos los corazones laten al mismo ritmo. No te entregues sin mirar bien primero; mereces un amor sincero, no ilusiones temporales.

