Horóscopo Negro para HOY 13 de julio; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Ya es finde Libra y ahora lo tienes clarísimo. No vas a permitir que nadie te coloque en un sitio que no te corresponde, ni vas a aceptar menos de lo que mereces. Si tienes que endurecerte, lo harás. Y si tienes que parecer borde por decir lo que piensas, pues que así sea. Porque ya no estás para fingir que todo te parece bien.

Este fin de semana puede traerte una experiencia especial. Algo que te saque de la rutina, que te permita respirar, reconectar, dejar de pensar un rato.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Ay Escorpio, para ser como eres, estás más sensible de lo habitual. Lo notas en el cuerpo, en la piel, en cada palabra que escuchas y en cada silencio que se te clava. Y sí, aunque parezca raro, agradeces sentirlo todo así. Porque eso significa que sigues viva/o. Que sientes. Que te importa. Aunque muchos no lo vean o ni lo sospechen.

Este fin de semana vas a querer rodearte de los tuyos. De esa gente que te sostiene, que te entiende aunque no digas mucho, que te da paz sin hacer preguntas. Querrás hablar, compartir, reír, bajar la guardia por unas horas y simplemente estar. En el presente. En el ahora.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Ay Sagi… que por fin se viene un nuevo ciclo para ti. Una etapa diferente, más calmada, más alineada contigo. Vas a empezar a sentir que, al fin, descansas de tanto ruido, de tanto caos emocional o mental que te ha venido arrastrando en los últimos días. Controla esos nervios, Sagi. Porque aunque no seas tú quien inicia el fuego, muchas veces eres quien se quema. Y no merece la pena. Este finde te toca cuidar de tu paz.

No te castigues por estar más flojo/a de lo normal. Más cansado o sin tanta energía. No te repitas ese discurso de que “deberías estar haciendo más”. Porque tú sabes que, al final, siempre encuentras el camino. Siempre acabas viendo la salida. Siempre apuestas por el vaso medio lleno.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Vamos Capri… te sientes fuerte. Y eso se nota. Estás mirando al frente con más claridad, con más decisión, y sobre todo, con una intención muy clara: dejar atrás todo lo que te ha hecho daño. Ya no tienes ganas de cargar con la rabia, con la decepción o con la frustración provocada por comportamientos ajenos. Has tenido suficiente.

Este fin de semana, recuerda que tendrás una luz muy especial. Quizá no brilla de forma escandalosa, pero te ilumina lo justo para saber hacia dónde ir. Y eso, Capri, vale más que cualquier foco artificial. No te sabotees. No vuelvas a donde ya sufriste. Ahora sí, vas en la dirección correcta. No dudes. Sigue. Feliz finde.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Ay Acuario… todo está más en calma. Lo sientes, lo respiras, y aunque vienes de semanas con mucho estrés acumulado, con la mente a mil por hora y el alma en pausa, ahora por fin empiezas a recuperar el equilibrio. Estás en un punto perfecto para recibir lo que el Universo tiene preparado para ti.

Este fin de semana, abre bien los ojos. Y sobre todo, la mente. Van a aparecer oportunidades, algunas pequeñas, otras más evidentes, que pueden cambiarte el rumbo. No las dejes pasar. Estás lista/o para dar pasos importantes. Solo necesitas confiar un poco más en ti.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Vamos Piscis… todo avanza. No a toda velocidad, no como a veces quisieras, pero avanza. Poco a poco, estás dejando atrás dolores que pesaban más de lo que admitías, emociones que un día te arrastraron, pero que hoy, estás convirtiendo en aprendizaje. Te estás transformando. Estás creciendo. Y eso ya es motivo para sentir orgullo.

Este finde, mentalmente, estarás muy despierto/a, con ideas claras y reflexiones profundas. Pero tu cuerpo puede no seguir ese ritmo. No ignores las señales. Descansa. Deja el teléfono a un lado. Deja de hacer listas infinitas de cosas pendientes. Tú también necesitas parar.

