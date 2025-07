Nana Calistar: Horóscopos para HOY 14 de julio de 2025

Aries

Es momento de confiar más en ti y tomar decisiones por cuenta propia. No necesitas la aprobación de nadie para avanzar. Un viejo amor podría reaparecer, pero no trae nada nuevo: solo recuerdos dolorosos. Cierra ese ciclo de una vez por todas. Protege tu corazón, pero no te cierres al amor. Aprende de lo vivido sin endurecer tu esencia. El karma está haciendo lo suyo, tanto con los que te dañaron como contigo si también cometiste errores.

Tauro

Cuida tu alimentación, porque tu cuerpo ya está sintiendo los excesos. En lo afectivo, no entregues el corazón tan pronto. Aprende a conocer primero, a observar antes de involucrarte. No todo el que llega tiene buenas intenciones. Valora tu energía y cuídala, que no todos merecen tener acceso a ella.

Géminis

Evita involucrarte en conflictos familiares o chismes. Lo que digas podría volverse en tu contra. En lo personal, empezarás a soltar lazos que no te estaban sumando. Aunque duela, lo harás con dignidad. Estás creciendo, fortaleciéndote, y cada experiencia te está puliendo como persona.

Cáncer

Evita involucrarte con personas que ya están comprometidas. Esos vínculos terminan trayendo consecuencias que luego pesan. Podrías recibir noticias incómodas sobre personas del pasado, pero tu intuición sabrá guiarte. Extrañarás a alguien que ya no está, pero esa conexión se hará presente en un sueño que te dejará una sensación profunda.

Leo

No te ancles en lo que ya no es. Tienes todo para avanzar, solo necesitas soltar el miedo. Lo que deseas está más cerca de lo que crees, pero requiere paciencia. Una decisión importante está por llegar y debes tomarla con claridad. Escucha a tu razón, no te dejes llevar solo por emociones.

Virgo

Un viaje importante se vislumbra, pero debes estar más presente para evitar contratiempos. Una antigua amistad reaparecerá y te sorprenderá con su cercanía. En el amor, cuídate de tomar decisiones impulsivas, sobre todo si ya tienes una relación estable. No pongas en juego lo que has construido por una emoción pasajera.

Libra

Tienes una idea de negocio en mente que podría funcionar muy bien, pero revisa con quién te estás aliando. La salud requiere atención, sobre todo en el sistema respiratorio. En lo afectivo, deja los celos y apuesta por el diálogo. La confianza es la base de cualquier relación que quiera durar.

Escorpión

Tienes muchos proyectos, pero si no los aterrizas, seguirán en pausa. La opinión de los demás no debe dictar tus pasos. Aprende a confiar más en ti. En salud, necesitas fortalecer tu sistema inmunológico. Una persona de apariencia amigable podría no ser tan sincera como parece; mantén la cautela.

Sagitario

Tus emociones están a flor de piel, y eso puede llevarte a malinterpretar situaciones. Alguien cercano se está distanciando por malentendidos. Si es necesario, aclara las cosas. Amores del pasado intentarán regresar, pero tú ya sabes cómo terminan esas historias. Cierra el ciclo definitivamente y abre espacio para nuevas experiencias.

Capricornio

Se avecina un respiro económico después de momentos difíciles. Cambios laborales se manifiestan para bien. Has superado tantas pruebas que sabes que puedes con esta también. En el amor, no te calles lo que te molesta. Habla, aclara y toma decisiones basadas en lo que te hace bien.

Acuario

Un evento inesperado te hará madurar de golpe. Cambiarás la forma en que ves a ciertas personas y situaciones. Es momento de rodearte de quienes realmente suman. En el amor, cuida tu dignidad y no te conformes con migajas. Si alguien solo aparece cuando necesita algo, es hora de poner límites.

Piscis

Una amistad te pedirá apoyo emocional, pero no confundas cariño con otra cosa. Se vislumbran oportunidades laborales y mejoras económicas, pero tendrás que estar atento y actuar con decisión. El trabajo puede estar agotándote, pero es temporal. Tu familia será el soporte emocional que necesitas. También verás cómo la vida comienza a hacer justicia por su cuenta.

EE