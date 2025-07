La nueva entrega de “Pitufos” llega a los cines el próximo 17 de julio como una ambiciosa reinvención del clásico animado. Esta vez, el protagonismo recae en la voz de Rihanna, quien interpreta a “Pitufina” en una historia que mezcla humor, música, nostalgia y una animación completamente renovada.

A más de 65 años del nacimiento de los “Pitufos” en los cómics belgas de Peyo, esta nueva versión cinematográfica se propone refrescar la franquicia con un enfoque musical y narrativo diferente. Se trata del primer reboot desde “Los Pitufos en la aldea escondida” (2017), ahora bajo la producción directa de Paramount Animation, Nickelodeon y la Peyo Company, dejando atrás la etapa de Sony Pictures.

Dirigida por Chris Miller (“Shrek 3”, “El gato con botas”) y codirigida por Matt Landon, la cinta ya tuvo su premiere en Bruselas, cuna de las pequeñas criaturas azules. El evento, que combinó tradición local con espectáculo global, marcó también el regreso de Rihanna a la escena pública tras meses de bajo perfil.

Una nueva historia con sabor clásico

La trama gira en torno a una amenaza inusual: “Papá Pitufo” ha sido capturado por “Gargamel”, el eterno antagonista de los Pitufos, y por un nuevo personaje, su hermano gemelo “Razamel”.

Frente al secuestro, la comunidad “pitufera” queda desorientada, y será “Pitufina” quien asuma el liderazgo para guiar a los suyos hacia el mundo humano en busca de ayuda.

Con el uso de portales mágicos, referencias literarias y secuencias musicales vibrantes, los “Pitufos” deberán enfrentarse a sus miedos, comprender sus fortalezas y, como dicta la moraleja clásica, descubrir que la unidad es su mayor poder.

La película mantiene el tono familiar y positivo de la saga, pero incorpora un dinamismo visual y narrativo más moderno, pensado para atraer tanto a los niños como a los adultos que crecieron con estos personajes.

Rihanna: voz, música y alma de “Pitufina”

Uno de los grandes atractivos del filme es la participación estelar de Rihanna como “Pitufina”. Además de prestar su voz al personaje, la cantante originaria de Barbados es productora de la película y ha compuesto canciones originales para la banda sonora.

Según reveló el director Chris Miller, Rihanna aceptó el rol por una conexión profunda con el personaje desde su infancia. “Rihanna tenía una visión clara de cómo quería humanizar a ‘Pitufina’ sin perder su esencia. Aportó calidez, inteligencia emocional y un ritmo único que impregnó todo el proyecto”, afirmó en entrevista.

La intérprete de “Umbrella” canta en al menos tres números musicales, entre ellos “Friend of Mine”, sencillo principal del filme que ya ha acumulado millones de reproducciones en plataformas. También destaca su versión del clásico “Heaven Is a Place on Earth”, que aparece en el tráiler oficial.

Un elenco lleno de estrellas y una producción global

Junto a Rihanna, completan el reparto de voces figuras como John Goodman (“Papá Pitufo”), James Corden, Octavia Spencer, Dan Levy, Nick Offerman, Natasha Lyonne y Sandra Oh. El villano “Gargamel”, por su parte, cuenta con la voz de JP Karliak.

El guion fue escrito por Pam Brady, conocida por su trabajo irreverente en “South Park” y “Team America”, lo que ha aportado una dosis de humor inesperado al libreto, sin salirse del tono infantil. “Nos propusimos hacer reír tanto a un niño de seis años como a su madre de 36. Eso fue nuestro norte creativo”, explicó Brady en una reciente rueda de prensa.

La animación fue realizada por el estudio Cinesite y presenta un estilo visual renovado, con un aspecto panorámico (formato 2.35:1) que dota de mayor espectacularidad a las escenas musicales. La banda sonora, compuesta por Henry Jackman (“Ralph el demoledor”, “Big Hero 6”), refuerza el carácter épico de ciertas secuencias y se entrelaza con los momentos más emocionales.

Estreno con identidad belga

La premiere mundial, celebrada el 28 de junio en Bruselas, fue más que un simple evento promocional: se convirtió en una fiesta cultural que honró el legado del historietista Peyo.

El famoso Manneken Pis fue vestido como un “Pitufo”, y Rihanna recorrió las calles de la capital luciendo un vestido azul inspirado en el personaje que interpreta.

“El vínculo entre Bélgica y los ‘Pitufos’ es inseparable”, declaró Véronique Culliford, hija de Peyo y actual directora de la Peyo Company. “Esta película devuelve a los personajes al centro de la cultura popular, sin olvidar sus raíces”.

¿Quiénes son las voces latinas?

En México, el doblaje latino de “Pitufos” 2025 fue realizado por el estudio Plan B3 en la Ciudad de México, bajo la dirección de Luis Leonardo Suárez, con Rocío Balcázar en la coordinación y la supervisión creativa de Stephanie Chiquini.

El elenco de voces incluye a Agustín López Lezama como “Papá Pitufo” y a Fer Navarro en el papel de “Pitufina”, aportando frescura y carisma a los personajes principales en su versión en español latino.

También participan reconocidos talentos del doblaje y la música nacional, como Jerry Velázquez —quien interpreta al misterioso “Pitufo sin nombre”—, la cantante y actriz Ximena Sariñana como “Moxie”, Cristina Hernández como “Mamá Pot”, y Alberto Bernal como el siempre ansioso “Pitufo Preocupón”.

