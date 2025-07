Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 14 al 18 de julio

Aries

Esta semana te acompaña la carta de El Sol, una de las más positivas del tarot, que simboliza prosperidad, claridad, éxito y crecimiento económico. Las energías se alinean a tu favor para que puedas avanzar en todos los aspectos de tu vida, especialmente en lo laboral y financiero. Si estás esperando una oportunidad para crecer o cambiar de trabajo, este es el momento. Las puertas se abrirán, pero será fundamental mantener los pies sobre la tierra y no confiar demasiado en quienes te rodean. La discreción será tu mejor aliada.

Es un buen periodo para hacer limpieza en tus finanzas: cierra cuentas que no uses y organiza tus ingresos y egresos. Un viaje corto para visitar a familiares te recargará emocionalmente y fortalecerá tus lazos. En cuanto a la salud, pon atención especial a la espalda baja y a los riñones. Tu cuerpo necesita equilibrio, y eso incluye alimentarte mejor.

También es el momento ideal para retomar proyectos postergados, como estudiar un nuevo idioma o desarrollar habilidades de liderazgo. La carta te recuerda que no hay que dejar para mañana lo que puedes iniciar hoy. Estás en una etapa de elevación espiritual, lo que te permitirá tomar decisiones importantes con mayor claridad. Prepárate para recibir noticias alentadoras y una propuesta laboral que podría representar un salto importante en tu carrera.

Mejor día: jueves

Números mágicos: 11, 13 y 18

Colores de la suerte: amarillo y naranja

Amores compatibles: Leo y Libra

Arcángel protector: Miguel

Tauro

Tu carta esta semana es El Loco, una energía que simboliza comienzos, decisiones impulsivas y la necesidad de actuar con libertad, pero también con prudencia. Esta carta te advierte que no debes buscar conflictos donde no los hay. Algunas personas podrían provocarte con comentarios o actitudes negativas; lo más sabio será ignorarlas y enfocarte en tu crecimiento. Tu signo tiene una luz propia que inevitablemente resalta, lo cual puede incomodar a quienes no están alineados con tu energía.

Esta semana podrías cerrar un proceso legal o resolver trámites que se habían estancado. También es un momento favorable para continuar con tu formación: podrías considerar estudiar un diplomado o incluso una maestría. Tauro necesita siempre avanzar y adquirir nuevos conocimientos para sentirse pleno. Cuida tu salud, en especial lo relacionado con las hormonas y, en el caso de los hombres, la próstata. No dejes pasar señales del cuerpo.

Evita caer en excesos de descanso o pereza. La energía de esta carta también puede empujarte hacia actitudes evasivas, así que mantén la constancia en tus objetivos. También te recomienda ser precavido con contratos o papeles importantes: lee todo con calma antes de firmar. Vienen tiempos de abundancia y crecimiento, pero deberás actuar con inteligencia.

Mejor día: lunes

Números mágicos: 09, 28 y 34

Colores de la suerte: azul y blanco

Amores compatibles: Virgo y Acuario

Arcángel protector: Uriel

Géminis

Tu carta del tarot es El Ermitaño, un símbolo de introspección, sabiduría y análisis profundo. Es momento de que te concentres en lo que realmente deseas para tu vida. No puedes seguir postergando decisiones ni dispersando tu energía en muchas direcciones. El Ermitaño te invita a tomarte el tiempo necesario para reflexionar, pero también a dar pasos firmes hacia un futuro más sólido.

En el terreno sentimental, podrían reaparecer personas del pasado. Sin embargo, estas no vienen con intenciones sanas; más bien podrían provocar discusiones o remover emociones negativas. Es momento de cerrar ciclos. En el aspecto físico, tu punto débil es el aparato digestivo, en especial el intestino. Podrías presentar molestias como colitis o úlceras, así que cuida lo que consumes y aprende a soltar lo que no te aporta.

Esta carta también señala que pronto podrías mudarte o cambiar de entorno, y que hay oportunidades laborales en puerta, pero necesitas mantener la constancia. Géminis suele ser indeciso y cambia de rumbo con facilidad, lo cual puede retrasar su progreso. La disciplina será clave en esta etapa.

Haz todos los trámites pendientes, como pasaporte, seguro social o impuestos. No pospongas lo que ya puedes resolver. También debes prestar más atención a tu salud, mantenerte activo y con una rutina ordenada. Tu capacidad para adaptarte será tu mayor fortaleza.

Mejor día: jueves

Números mágicos: 04, 20, 23, 14 y 30

Colores de la suerte: verde, amarillo y rojo

Amores compatibles: Escorpión, Libra, Sagitario y Acuario

Arcángel protector: Rafael

Cáncer

La carta que te guía esta semana es La Estrella, un símbolo de esperanza, sanación y bendiciones. Estás entrando en una etapa de renovación espiritual y emocional. Es tiempo de cortar con todo aquello que te ata al pasado o a energías negativas. Esta carta te alienta a empezar desde cero, con la convicción de que el universo te respalda.

Sigues con buena suerte en general, y en parte esto se debe a que es tu mes de cumpleaños. Celebra y permite que esa energía positiva te impulse. Aprovecha para hacer rituales sencillos, como encender una veladora blanca y pedir al universo lo que tanto deseas. El Arcángel Metatrón te acompañará y te dará señales claras.

Tramitarás documentos importantes, incluso relacionados con temas migratorios. En el amor, podrías iniciar una nueva relación con alguien del signo de Piscis o Tauro. En cuanto a la salud, tu piel y tu cabello podrían resentir los efectos del sol o del estrés, así que protégelos y consiéntete.

También es una semana favorable para explotar tu creatividad. Tus ideas pueden abrirte nuevas puertas profesionales. No dudes de tu talento para liderar y conectar con los demás desde lo emocional. Los astros están a tu favor.

Mejor día: martes

Números mágicos: 08, 17 y 26

Colores de la suerte: rojo

Amores compatibles: Piscis y Tauro

Arcángel protector: Metatrón

Leo

La carta que rige tu semana es El Emperador, una figura de poder, autoridad y determinación. Esta carta anuncia movimientos importantes en el ámbito laboral. Prepárate para asumir responsabilidades nuevas, cambios de puesto o incluso un nuevo empleo. Necesitarás estar alerta y actuar con madurez ante los desafíos.

El Emperador te impulsa a seguir estudiando, en especial carreras como leyes, liderazgo o administración. Tu mente está lista para absorber conocimiento y destacar. En el amor, deberás tener cuidado con traiciones o con personas que no son sinceras; las apariencias pueden engañar.

Tu salud también merece atención, especialmente en lo relacionado con la grasa acumulada y el colesterol. Mantén una dieta equilibrada y haz ejercicio de forma regular. Evita los excesos y escucha a tu cuerpo. Cuida también las caídas o torceduras; no hagas nada con prisa.

El Arcángel Jofiel será quien te ayude a cerrar tratos y abrirte a nuevas oportunidades. Esta carta refuerza tu poder interior, y si sabes mantener la calma, podrás transformar los retos en victorias. Recuerda que estás en una etapa de prosperidad, pero dependerá de ti aprovecharla con inteligencia.

Mejor día: miércoles

Números mágicos: 14, 21 y 25

Colores de la suerte: naranja

Amores compatibles: Aries y Sagitario

Arcángel protector: Jofiel

Libra

La carta que te rige esta semana es El Mago, una figura poderosa que representa la transformación, la iniciativa y la capacidad de tomar el control de tu destino. Estás atravesando por una etapa de cambios profundos, y esta carta te impulsa a tomar decisiones importantes: debes preguntarte si deseas seguir en una relación que no te aporta o si es hora de liberarte; si tu ambiente de trabajo ya no te satisface, considera moverte hacia algo nuevo.

Los astros están de tu lado para facilitar este proceso. Sin embargo, el mayor reto para los Libra es superar el miedo al cambio. Tiendes a aferrarte a lo conocido por temor al futuro, pero El Mago te recuerda que para alcanzar la plenitud debes dar el paso. Este es el momento ideal para buscar tu independencia, dejar la casa paterna, y construir tu propio camino. Cualquier acción que tomes con convicción te acercará a tu felicidad.

Evita el estrés acumulado, ya que podrías sufrir de migrañas o molestias en la espalda alta. Aprende a soltar la tensión con actividades relajantes o terapias. Ten cuidado también con personas envidiosas o con malas intenciones. Llevar un limón verde en la cartera puede ayudarte a cortar con esas energías negativas.

En lo económico, podrías tener suerte en juegos de azar o sorteos, pero mantente alerta ante posibles traiciones financieras. No confíes ciegamente; la cautela es clave.

Mejor día: martes

Números mágicos: 16, 27 y 35

Colores de la suerte: azul y blanco

Amores compatibles: Aries y Tauro

Arcángel protector: Uriel

Escorpión

Esta semana estás bajo la influencia de El Juicio, una carta de renovación, redención y claridad. El mensaje es directo: nunca es tarde para cambiar, para volver a empezar y para buscar tu felicidad. Esta energía te impulsa a soltar todo lo que ya no vibra contigo. Si estás en un lugar, relación o dinámica donde no te valoran, es tiempo de retirarte.

Los asuntos legales se resuelven a tu favor. Si tenías procesos pendientes, verás avances positivos. En el aspecto personal, El Juicio también señala la posibilidad de reencontrarte con una nueva vocación, de retomar estudios o iniciar un camino académico que te abra puertas. Recuerda: el aprendizaje no tiene edad, y tu mente está lista para más.

El Arcángel Rafael será tu guía en estos días. Pídele con fe para recibir la salud y la claridad mental que necesitas. Tu punto débil será la garganta y los pulmones, así que evita cambios bruscos de temperatura o ambientes contaminados. No confíes demasiado en los demás; esta carta te advierte sobre enemigos ocultos o personas que no muestran sus verdaderas intenciones.

Estás listo para construir algo sólido: una relación estable, un hogar o incluso una carrera pública. Aprovecha tu liderazgo natural. Es momento de pensar en grande, con pasos firmes hacia el futuro.

Mejor día: viernes

Números mágicos: 17, 19 y 32

Colores de la suerte: amarillo y verde

Amores compatibles: Piscis, Acuario y Cáncer

Arcángel protector: Rafael

Sagitario

La carta que te guía esta semana es La Torre, una señal clara de transformación y ruptura con lo que ya no sirve. Aunque esta carta suele representar cambios abruptos o momentos intensos, en tu caso tiene un matiz positivo: te anuncia la posibilidad de emprender tu propio negocio o proyecto personal con muy buenos resultados, siempre y cuando actúes con madurez.

Es fundamental que dejes a un lado actitudes de soberbia o rigidez. El ego solo te aleja de personas que podrían aportarte mucho. Practica la humildad y abre tu mente al trabajo en equipo. Hay posibles roces en tu entorno laboral o incluso conflictos legales. No te involucres en discusiones innecesarias; mantén la calma y observa desde la distancia.

La carta también señala oportunidades en el extranjero, ya sea a través de una oferta laboral, estudios o viajes. No temas salir de tu zona de confort. Cuidarás tu salud renal y pancreática; hidrátate bien y evita el exceso de azúcares.

El Arcángel Miguel será tu aliado para eliminar malas energías y cerrar ciclos con personas del pasado que dejaron una carga emocional o espiritual. Hazle peticiones claras y verás resultados.

El 15 de julio será clave para tomar decisiones que te liberen. Ahorra, planea y organiza tu vida financiera. Una nueva mascota puede llegar a tu vida y convertirse en una fuente de alegría y compañía.

Mejor día: martes

Números mágicos: 05, 10 y 31

Colores de la suerte: rojo y azul

Amores compatibles: Aries y Libra

Arcángel protector: Miguel

Capricornio

Tu carta es El Mundo, símbolo de plenitud, logros y cierre de ciclos. Estás a punto de finalizar una etapa importante de tu vida, pero lo más emocionante es lo que viene después. Este nuevo ciclo estará lleno de posibilidades, proyectos renovados y recompensas por tu esfuerzo constante.

Es tiempo de dejar atrás el pasado sin arrepentimientos. La carta indica viajes próximos, posiblemente vinculados con temas de migración o nuevas oportunidades laborales. Se abren caminos en el extranjero, tanto en lo profesional como en lo afectivo.

La riqueza y la estabilidad estarán más cerca de lo que crees. Si tenías dudas sobre mudanzas, iniciar una relación nueva o aceptar una propuesta laboral, este es el momento de actuar. Cuida tu salud, especialmente en lo relacionado con infecciones bacterianas, piel y vías urinarias. Una visita al médico no estaría de más.

El Arcángel Uriel será tu guía para cerrar temas del pasado, como deudas o trámites que quedaron pendientes. No tengas miedo de pedir ayuda; a veces tu orgullo te impide aceptar el apoyo de tu familia, que está ahí para ti.

En lo emocional, el amor puede llegar de la mano de Aries, Tauro o Virgo. Confía más en los que están dispuestos a darte estabilidad. Resolverás temas legales, como títulos de propiedad o documentos migratorios, y tu estado de ánimo se elevará.

Mejor día: jueves

Números mágicos: 07, 24 y 30

Colores de la suerte: verde

Amores compatibles: Aries, Tauro y Virgo

Arcángel protector: Uriel

Acuario

Esta semana estás bajo la energía de La Rueda de la Fortuna, carta que anuncia giros positivos e inesperados en tu vida, sobre todo en lo laboral. Aunque eres un signo que suele quedarse mucho tiempo en una misma situación, esta carta te impulsa a moverte, evolucionar y abrirte a nuevas posibilidades.

Tienes cinco golpes de suerte a tu favor; aprovéchalos con sabiduría. Esta etapa es ideal para avanzar en temas de carrera, conseguir estabilidad financiera o iniciar un nuevo proyecto. Evita quedarte estancado.

Tu punto débil será el sistema nervioso; podrías sentir ansiedad o episodios de depresión. Necesitas rodearte de personas positivas, salir al aire libre, hacer ejercicio suave y conectar con la naturaleza. Recuerda que tu entorno influye mucho en tu bienestar.

El Arcángel Rafael te ayudará a recuperar el ánimo y la claridad emocional. Si estás esperando resultados médicos o noticias importantes, estas llegarán con buenas noticias.

La carta también sugiere un viaje hacia finales de julio. Podría ser por placer o por trabajo, pero lo disfrutarás. Es tiempo de madurez: toma el control de tu vida, asume tus decisiones y transforma lo que ya no te hace feliz.

Mejor día: miércoles

Números mágicos: 06, 15 y 33

Colores de la suerte: amarillo y naranja

Amores compatibles: Leo y Libra

Arcángel protector: Rafael

Piscis

Tu carta del tarot es El As de Oros, símbolo de abundancia, oportunidades y nuevas posibilidades materiales. Esta semana está marcada por un potencial altísimo de crecimiento económico, laboral y emocional. Sin embargo, deberás ser valiente para enfrentar lo que viene. Deja a un lado los miedos y actúa con determinación.

En el trabajo, podrías recibir una propuesta para cambiar de puesto o incluso para trabajar en el extranjero. Antes de aceptar, analiza bien tus opciones; no tomes decisiones apresuradas ni firmes documentos sin leerlos a fondo. También es momento ideal para invertir en tu patrimonio, como una casa, un coche o algún bien que represente estabilidad.

El Arcángel Metatrón te guiará hacia el orden y la prosperidad. Pídele que te abra las puertas necesarias para avanzar. Cuida tu salud cardiovascular, en especial colesterol y presión arterial. Visita al médico si has estado postergando tus chequeos.

En el amor, no juegues con sentimientos ajenos. Si no estás convencido de seguir con alguien, sé honesto y da paso a una nueva relación más alineada contigo. Podrías sentir una fuerte conexión con personas del signo de Cáncer o Escorpio.

También es un excelente momento para explorar tu lado creativo. Estudia arte, música o actuación, que tendrás facilidad natural. El 15 de julio será un día clave para iniciar un nuevo ciclo.

Mejor día: lunes

Números mágicos: 02, 24 y 69

Colores de la suerte: verde y blanco

Amores compatibles: Cáncer y Escorpión

Arcángel protector: Metatrón

