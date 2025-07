Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 14 al 20 de julio

Aries

Querido Aries, esta es una semana decisiva para ti. La energía de Mercurio en Leo impulsa una profunda transformación interior y una poderosa liberación. Te encuentras en un proceso de purificación emocional, en el que estás listo para dejar atrás todo aquello que ya no suma en tu vida: relaciones, actitudes, rutinas o vínculos que te restan más de lo que aportan.

Es el momento del renacimiento del Ave Fénix. La claridad llega para mostrarte nuevas oportunidades y caminos distintos. Si has estado considerando iniciar un proyecto por cuenta propia, esta es una excelente semana para hacerlo, especialmente si ya lo venías planeando. Aunque Mercurio entrará en retrogradación, si tus planes están bien cimentados, se marcan como positivos.

No temas soltar. La limpieza emocional y energética que haces ahora te permitirá avanzar con ligereza y enfoque hacia lo nuevo.

Tauro

Tauro, esta semana se presenta como un verdadero respiro emocional y mental. Te sientes más ligero, como si hubieras soltado cargas o pensamientos que ya no te servían. Has trabajado en tu ego, reconociste que eres el único responsable de tu pensar, sentir y actuar, y eso te ha abierto caminos de abundancia.

Vienen cambios claros en tu economía, y no son casualidad: los has provocado tú con tu esfuerzo, creatividad y constancia. Esta semana podrías recibir una noticia positiva relacionada con tus finanzas o tu desarrollo profesional.

También hay una fuerte dosis de introspección. Reflexionarás sobre decisiones importantes a nivel profesional. Tu sensibilidad artística y tu conexión con Venus —tu regente— estarán más activas que nunca, guiándote con armonía.

Géminis

Géminis, la rueda de la fortuna está girando a tu favor. Esta semana no es para dudar ni detenerte: es tiempo de actuar, de sentir más y pensar menos. Tus decisiones rápidas y tu confianza serán claves para aprovechar oportunidades que se presentan, especialmente en temas afectivos o creativos.

Si aparecen propuestas nuevas, dales continuidad. No te frenes por miedo al juicio ajeno. Esta es también una semana ideal para soltar discusiones estériles y no intentar convencer a nadie de quién eres. Recuerda: lo que se ve, no se pregunta.

Un reencuentro sentimental o afectivo puede traer calidez y alegría a tu vida. Además, la entrada de Mercurio retrógrado en Leo te afecta positivamente: te permite revisar decisiones con sabiduría emocional, reconectando con lo que realmente importa.

Cáncer

Cáncer, estás cerrando el ciclo solar en tu signo, y con él, viene un profundo proceso de evaluación personal. Esta semana se marcan cambios intensos, algunos imprevistos, otros largamente necesarios. Es un momento de subidas y bajadas emocionales, pero que cumplen la función de hacerte ver con claridad hacia dónde quieres ir.

Estás inmerso en una introspección significativa. Tu mente y tu corazón están trabajando en conjunto para definir tu camino en lo personal, lo familiar, lo social y lo laboral.

Mercurio en Leo te invita a explorar nuevas formas de expresarte, comunicar tus ideas y avanzar con seguridad en proyectos creativos o profesionales. La clave está en poner orden dentro de ti para luego poder tomar decisiones externas con firmeza.

Leo

Leo, Mercurio se encuentra en tu signo desde hace días y, aunque entra en retrogradación esta semana, te brinda una excelente oportunidad para reorganizar tu vida con determinación.

Estás en un momento óptimo para hablar, negociar, cerrar acuerdos y poner las cartas sobre la mesa, tanto en lo profesional como en lo emocional. Tu carisma, tu magnetismo y tu capacidad de atraer lo que deseas están en su punto más alto.

Es un buen momento para reforzar tu amor propio. No temas dejar ir a quien ya no resuena contigo; la paz interior no es negociable. Esta semana podrías tener revelaciones importantes que te conecten de nuevo con partes olvidadas de ti.

Aprovecha esta energía para retomar lo que habías postergado y reestructurar tus planes con más claridad y firmeza.

Virgo

Virgo, esta semana por fin recibes esos avisos o respuestas que habías estado esperando. Ya sea en trámites, acuerdos o temas legales, todo empieza a moverse con mayor agilidad. Y aunque Mercurio —tu regente— entra en retrogradación, tú estás en una buena posición, porque esta retrogradación ocurre en un signo que te aporta fuego, pasión y enfoque.

Es probable que estés tomándote un respiro con la familia o simplemente estés disfrutando de una etapa más tranquila y luminosa. Te sientes en equilibrio, lo que te permite pensar con claridad y tomar decisiones acertadas.

En el ámbito económico, llegan mejoras que te dan alivio, muchas de ellas impulsadas por conexiones con amistades o círculos sociales. Cualquier contrato, firma o negociación puede salir bien siempre que haya sido planeado previamente.

Libra

Libra, esta semana representa un punto de inflexión. Estás en un profundo proceso de análisis de conciencia: cuestionas tus decisiones, tus relaciones y, sobre todo, tus verdaderos deseos. Te encuentras con una especie de libreta mental en la que anotas lo que sí quieres y lo que definitivamente ya no tiene lugar en tu vida.

Mercurio en Leo, antes de retrogradar el 17, te impulsa a conectar con tu esencia, elevar tu autoestima y reforzar tu amor propio. La sinergia entre Leo y Libra es especialmente beneficiosa para ti en este momento, permitiéndote tomar decisiones más firmes y auténticas.

Esta semana se marcan viajes, reuniones, contactos con personas de otras regiones y oportunidades que llegan del exterior. En el ámbito profesional, la Casa 10 se activa favorablemente: podrías recibir propuestas o avances significativos que te acerquen a tus metas, sobre todo en temas económicos. Es una etapa de expansión, siempre y cuando avances desde tu centro emocional.

Escorpión

Escorpión, esta semana te define: has hecho un largo trabajo interior, y ahora llega el momento de aplicar tus conclusiones. La energía disponible te permite tomar decisiones con claridad, firmeza y sin arrepentimientos. Te liberas de viejos patrones, de cargas emocionales y de vínculos que ya no vibran con tu crecimiento.

Has buscado guía en personas sabias y cercanas, y esa orientación ha sido clave para reafirmarte. Estás reencontrándote con tu centro y con tu poder interior.

Este es un gran momento para tomar acciones concretas que refuercen tu paz mental y tu libertad emocional. Los cambios que hagas ahora tendrán repercusiones positivas a largo plazo. Libérate de los grilletes mentales y emocionales, porque el camino hacia tu bienestar se despeja con fuerza.

Sagitario

Querido Sagitario, tu energía vital se renueva esta semana. Has estado trabajando intensamente contigo mismo, no solo en los últimos meses, sino desde hace mucho más tiempo. Sanaste heridas profundas y ahora llega el momento de recoger los frutos: claridad, libertad y motivación renovada.

Mercurio retrógrado en Leo no te detiene, al contrario: te ayuda a terminar de sanar lo que aún quedaba pendiente. Estás en una etapa en la que cierras ciclos de dolor y abres nuevos capítulos con madurez y conciencia.

Los viajes, tanto físicos como emocionales, se marcan fuertemente. También es un excelente momento para celebraciones, encuentros y conexiones importantes. Tu planeta regente, Júpiter, te protege y te guía hacia oportunidades de crecimiento personal, profesional y económico. Has superado pruebas difíciles; ahora te corresponde disfrutar de la recompensa.

Capricornio

Capricornio, esta semana no hay límites para ti. La energía astral te coloca en una posición de liderazgo natural, y con Júpiter en Cáncer se abren caminos para retomar proyectos que dominas y ejecutar acciones con excelencia.

Las recompensas están por llegar: personas influyentes observan tu trabajo, tu constancia y tu compromiso, y podrían ofrecerte oportunidades nuevas. Tu vida profesional está en ascenso. Además, hay cambios muy positivos dentro de tu hogar que te dan una mayor sensación de paz y libertad.

Evita engancharte con comentarios innecesarios o con críticas sin fundamento. Eres sabio y has recorrido caminos que pocos comprenden. Esta semana, tu foco debe estar en aprovechar cada oportunidad y mantener tu energía en alto. El éxito está a tu alcance si confías en ti y evitas distracciones emocionales.

Acuario

Acuario, te encuentras sentado en una “silla importante”, y eso significa que estás en una posición de poder personal: puedes tomar decisiones significativas, hablar con claridad y actuar con determinación. Has aprendido que el ser va primero, seguido por el hacer y el tener. Y esta semana esa jerarquía se manifiesta con fuerza.

Plutón retrógrado en tu signo te ha llevado a una profunda transformación. Mayo y junio fueron meses de ajustes emocionales intensos, pero ahora julio se presenta como una etapa de dulzura: los aprendizajes se asimilan, y la claridad se impone.

Tu intuición se ha afinado. Sabes quién está contigo y quién no. Esta semana, todo aquello que has analizado, deseado y planeado comienza a fluir con una velocidad sorprendente. A través de tus amistades y la familia, podrías avanzar con rapidez en proyectos, acuerdos o viajes clave. Aprovecha el impulso.

Piscis

Piscis, esta semana todas las áreas de tu vida comienzan a alinearse a tu favor: hogar, dinero, profesión y viajes. Estás en un punto de atracción poderosa, donde tus pensamientos están manifestándose con fuerza. Es fundamental que programes tu mente con lo que realmente deseas, porque la energía está lista para responder.

Puede que estés planificando un viaje importante —uno soñado desde hace tiempo— que, aunque no se realice esta semana, comienza a tomar forma. Los cambios dentro de tu hogar también se marcan como positivos, brindándote estabilidad emocional.

Confía en tu intuición. La economía mejora poco a poco, y lo importante es mantener una mentalidad clara y constructiva. Estás en un periodo en el que puedes atraer lo que piensas y lo que sientes. Proyecta bienestar, abundancia y amor, y eso será lo que recibirás.

MF