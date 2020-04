Nace un nuevo "crossover" entre Chicago Fire y Chicago PD

La franquicia de series televisivas Chicago recibe un nuevo crossover este abril. En esta ocasión las tramas y los personajes de Chicago Fire y Chicago PD se entrecruzarán para un esperado regreso: el excolaborador de la policía Sean Román (a quien Brian Geraghty le da vida) vuelve a la ciudad de los vientos violentos por motivos personales. El estreno es hoy a las 21:50 horas, por Universal TV.

Sean salió de la trama en la tercera temporada para mudarse a San Diego. En esta vuelta a la ciudad se reencontrará con Kim Burgess (interpretada por Marina Squerciati), quien platicó con este medio desde su hogar en Estados Unidos: “Tal vez algunos no recuerdan, pero Sean fue de hecho su novio, no solo su compañero. Vivieron juntos, acabó muy herido y terminó mudándose. El hecho de que vuelva sacude el mundo de Kim, pues no han hablado en mucho tiempo. Es una persona muy diferente, ahora hay muchas tragedias que probablemente harán que el reencuentro sea un shock”.

La actriz platicó un poco sobre la historia de este crossover y cómo afectará a su personaje: “Sean está buscando a su hermana, tratarán de ayudarse mutuamente. Creo que este episodio, al menos para ella, la llevará emocionalmente hacia adelante, será posible de dejar atrás eso”.

Sobre el éxito de la serie (que se ha convertido en franquicia), Marina comentó: “Si supiera la fórmula haría un show más para convertirme en millonaria. Creo que en este caso la clave es la combinación de una historia interesante, pero también mezclada con los buenos personajes. Muchos shows muestran a los personajes o sólo las historias, pero esta serie muestra ambos lados: las historias interesantes y personajes interesantes. Si los ponemos juntos funcionan muy bien”.

Chicago Fire aporta buenos personajes e historias interesantes. ESPECIAL/Universal TV

Los inicios

La actriz recordó qué fue lo que más le llamó la atención y cómo se unió a la serie: “Recuerdo que cuando estaba audicionando escuché por la puerta (en las audiciones hay una fila de actores para el mismo rol y a veces se escuchan lo que dicen los actores, a veces no). Escuché que muchos hablaban de su contexto y cómo era una exazafata. Todos estuvieron más inspirados por ese hecho sobre lo que había sido, pero no tanto por la decisión de ser policía. Yo quise tomarlo desde ese punto, con agresividad y energía. Eso me atrajo: es alguien que tuvo ese deseo de ayudar a la gente como aeromoza, pero que no pudo y por eso se convirtió en policía, más acorde a su personalidad”.

Tras incorporarse a la serie, Marina estuvo en contacto con policías reales para conocer mejor el ambiente: “Al comienzo de la serie cada policía con el que hablaba era hombre, pero quise hablar con alguna mujer, es una experiencia diferente del mismo trabajo. Mi personaje es capaz de ser sensitiva y es capaz de ser dura también; no quiero retratar a un personaje que sólo sea fuerte, ella tiene momentos de debilidad también. Los humanos son así”.

En semanas de distanciamiento social y desde un país con una alta tasa de casos, la actriz comentó que el arte y entretenimiento son una manera de pasar el tiempo: “Honestamente creo que puede ser un escape. El arte es una manera de llevar la mente a otros lados y experimentar cosas diferentes, cuando las circunstancias no son tan positivas. Con este show o con cualquier otro se demuestra que el arte tiene un peso en el mundo. Ahora hay artistas en Instagram o en YouTube, están demostrando que se puede presentar algo bello”.