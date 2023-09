"¿Estrena novio?", preguntan los fanáticos de Taylor Swift en redes socuales, luego de que la artista galardonada con 12 premios Grammy aprovechó una invitación del tight end para ver a los Chiefs de Kansas City en un partido contra los Bears de Chicago el domingo en el Arrowhead Stadium.

Swift vistió de rojo y blanco- los colores del equipo -mientras miraba el partido junto a la madre de Travis Kelce, Donna, desde una de las suites en una tarde bañada por el sol en Kansas City.

Ella también tuvo un gran espectáculo. Kelce atrapó un pase de touchdown de 3 yardas en el tercer cuarto y los actuales campeones del Super Bowl lograron una victoria por 41-10.

Kelce no habló con los periodistas después, pero fue visto saliendo del Arrowhead con Swift a su lado.

"Me dijo de último minuto" que Swift vendría al juego, dijo el quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes, quien lanzó para 272 yardas y tres anotaciones. "Algunas cosas con Trav, él las dice y no sabes si son verdad o no, las dice con mucha calma".

Taylor Swift está en un descanso de su gira Eras, que se reanuda el 9 de noviembre en Buenos Aires, Argentina.

La estrella se ha mostrado reacia a hablar de su vida personal en otras ocasiones, pero circulan rumores sobre una posible relación con el jugador de fútbol. Comenzaron cuando Travis Kelce dijo en su podcast "New Heights" que estaba decepcionado por no haber tenido oportunidad de conocer a Swift y regalarle un brazalete de la amistad durante la parada de su Eras Tour en Kansas City.

Luego, durante una aparición en "The Pat McAfee Show", Kelce dijo: "Lancé el balón a su cancha y le dije: 'Te he visto rockear en el escenario en Arrowhead'. Quizás tengas que venir a verme jugar en el Arrowhead y ver en qué momento estuvo más iluminado'".

Mucha gente ha tratado de obtener información sobre Swift y Kelce, incluso han recurrido a su hermano y centro de los Eagles de Filadelfia, Jason Kelce, para obtener más detalles, como cuando le preguntaron sobre la posible relación en la estación de radio 94.1 WIP de Filadelfia.

"Realmente no sé qué está pasando en la vida amorosa de Travis. Intento dejar que sus asuntos sean suyos y mantenerme fuera de ese mundo", dijo Jason Kelce. "Fuera de eso, creo que lo está haciendo muy bien y creo que todo es 100% cierto".

En el camerino de Kansas City hubo bromas sobre su tight end y su nueva admiradora famosa el domingo, incluido el entrenador Andy Reid, quien bromeó diciendo: "Yo los junté".

"No soy un gran Swifty", dijo Trey Smith, lineman ofensivo de los Chiefs, en referencia al nombre de los fans de Swift. "Pero tal vez ella sea un amuleto de buena suerte. ¿Por qué no?".

Por si te interesa: Anota un touchdown al corazón de Taylor Swift

OF